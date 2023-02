Mbappé vor Blitz-Comeback gegen den FC Bayern – „Respektloser“ Neymar sorgt für Wirbel in Pariser Vorort

Von: Patrick Mayer

Neymar (l) und Kylian Mbappé haben ein spezielles Verhältnis. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Also doch: Kylian Mbappé wird wohl rechtzeitig zum Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern fit. PSG-Star Neymar droht dagegen richtig Ärger.

München/Paris - Die Generalprobe lief schief. Am Samstagabend unterlag Paris Saint-Germain in der Ligue 1 der AS Monaco 1:3. Die Hauptstädter waren mit einer B-Elf im Fürstentum angetreten. Ein Tor des erst 16-jährigen Warren Zaire-Emery war letztlich zu wenig.

PSG: Lionel Messi und Kylian Mbappé können wohl gegen Bayern spielen

Lionel Messi wurde aufgrund von Oberschenkelproblemen geschont. Abwehrroutinier Sergio Ramos, der frühere BVB-Spieler Achraf Hakimi und Presnel Kimpembe wurden erst nach der Halbzeit eingewechselt. Paris hat damit von den letzten sieben Liga-Spielen drei verloren. Am Dienstagabend (21 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) geht es nun im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern.

Und: Neben Weltmeister Messi kann wohl auch Vize-Weltmeister Kylian Mbappé auflaufen. Der 24-jährige Stürmer hatte die letzten beiden Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Was Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zur Annahme brachte: „Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Es heißt, bis zu drei Wochen. Wenn es aber keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für dieses Spiel ausfällt. Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben. Sie können aber auch pokern und sagen, er fällt aus - und dann fällt er aber nicht aus.“

Im Video: Fallen Mbappé und Messi aus? Nagelsmann will „nicht wie ein Vollidiot dastehen“

Mbappé drohte auszufallen. Doch: Gegen die Bayern gibt der französische Nationalspieler stattdessen offenbar sein Blitz-Comeback. Wie die L´Equipe berichtet, ist Mbappé an diesem Sonntag (12. Februar) voll ins Lauftraining eingestiegen. Er konnte demnach auch Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und soll für das Kräftemessen mit den Münchnern doch noch rechtzeitig fit werden. Indes droht einem anderen Superstar aus der Pariser Weltauswahl wohl richtig Ärger.

Neymar: PSG-Superstar hat vor Bayern-Spiel richtig Ärger

Wegen wiederholter Ruhestörung in seiner Villa im Pariser Vorort Bougival brachte Neymar angeblich seine Nachbarn gegen sich auf. Am 5. Februar soll der Brasilianer seinen 31. Geburtstag so lange und so laut gefeiert haben, dass die Einwohner von Bougival wohl mehrmals die Polizei riefen. Bürgermeister Luc Watelle, der in der Nähe von Neymar wohnt, sagte der Tageszeitung Le Parisien: „Er ist ein respektloser Mensch. Es war nicht nur Lärm. Es war ungeheuer nervig. Was tut man mit jemandem, dem es egal ist, ob er 135 Euro Strafe zahlt, wenn man bedenkt, was er verdient? Irgendwann werden wir wegen wiederholter Ordnungswidrigkeiten seine Akte an die Staatsanwaltschaft schicken.“ (pm)