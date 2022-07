Auslands-Wechsel von Adrian Fein plötzlich gestoppt – trotzdem sah er beim ersten FCB-Testspiel nur zu

Von: Antonio José Riether

Bayern-Eigengewächs Adrian Fein war eigentlich schon weg, doch dann schoben die Bayern dem Wechsel einen Riegel vor. Er reiste Fein mit in die USA, bekam bisher jedoch keine Einsatzzeit.

München - Das erste Testspiel des FC Bayern in dieser Saison war durchaus unterhaltsam. In einer torreichen Partie bezwangen die Münchner den US-Erstligisten DC United im Audi Field mit 6:2. Dabei wechselte FCB-Cheftrainer Julian Nagelsmann gleich zwölfmal und gab so gut wie jedem seiner Spieler etwas Einsatzzeit. Nur ein Feldspieler saß über die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank: Adrian Fein. Kurioserweise entschieden sich die Bayern kurz vor dem Spiel dagegen, den 23-Jährigen abzugeben.

Adrian Fein Geboren: 18. März 1999 in München Position: Defensives Mittelfeld Beim FC Bayern seit: 1. Juli 2007 Pflichtspiele für den FC Bayern: 0

FC Bayern verlieh Adrian Fein fünfmal - bei Absteiger Dresden kam er nicht zum Einsatz

Adrian Fein galt lange Zeit als eines der größten Talente der Münchner. Mit sieben Jahren wechselte er aus der Jugend des TSV 1860 München eine Seitenstraße weiter und durchlief sämtliche Jugendmannschaften sowie das Amateurteam. Nach zwei starken Leihen in die 2. Bundesliga, wo er für Jahn Regensburg und den Hamburger SV teilweise starke Leistungen zeigte, ging es wieder per Leihe in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Dort kam er auf 18 Einsätze, setzte sich allerdings nicht wirklich durch.

Nach dem mäßig erfolgreichen halben Jahr im Ausland ging es weiter bergab. Die Hinrunde der vergangenen Saison verbrachte Fein beim Absteiger Greuther Fürth, der die Leihe nach gerade einmal vier Spielen abbrach. In der Rückrunde wurde er an den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden ausgeliehen, bei dem er gänzlich ohne Einsatz blieb. Es sprach also alles gegen eine Rückkehr zum FC Bayern, wo Fein noch bis Ende Juni 2023 einen gültigen Vertrag besitzt.

FC Bayern stoppte USA-Wechsel von Eigengewächs Adrian Fein abrupt

Die Bayern suchten Optionen für den defensiven Mittelfeldspieler und fanden mit Los Angeles FC einen passenden Abnehmer. Fein trainierte bereits in Kalifornien unter dem Ex-Bundesligaspieler Steven Cherundolo und überzeugte dabei offenbar so sehr mit seinen Trainingsleistungen, dass auch die Bayern-Führungsetage davon erfuhr.

Adrian Fein ist aktuell mit den Bayern in den USA unterwegs. © Ulrich Wagner/imago-images

Daraufhin stoppte der Technische Direktor Marco Neppe den MLS-Wechsel des gebürtigen Münchners und entschied überraschend, Fein doch noch auf die diesjährige USA-Tour mitzunehmen. Die Bayern wollen ihr Eigengewächs also noch nicht abschreiben und geben ihm während der Vorbereitung die Chance, sich zu beweisen. Der LA-Transfer liegt nun scheinbar erst einmal auf Eis, auch wenn die Verhandlungen nach Sport1-Informationen weiter laufen.

Profitiert Adrian Fein von Goretzka-Verletzung? Ein Testspiel bleibt ihm noch

Fein könnte also doch noch in München bleiben. Die Knie-Operation und der wochenlange Ausfall des Stammspielers Leon Goretzka könnte auch ein Grund für den Meinungsumschwung Neppes gewesen sein, Fein könnte also vom Fehlen des Nationalspielers profitieren. Erst nach dem USA-Aufenthalt wird jedoch final über die weiteren Schritte entschieden.

Einmal testen Bayern noch in den USA, in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit tritt der Rekordmeister in Green Bay gegen den englischen Meister Manchester City an. Vor dem Supercup am 30. Juli gegen Leipzig bliebe für Fein also nur noch dieses Vorbereitungsspiel, um sich auch außerhalb des Trainingsplatzes zu zeigen. (ajr)