Fein-Abschied fix: Hier macht das Bayern-Eigengewächs den Holland-Abflug

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Servus, Minga! Adrian Fein verlässt den FC Bayern und wechselt zu Excelsior Rotterdam. © tz

Adrian Fein verlässt den FC Bayern München und schließt sich Excelsior Rotterdam an. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

München - Das Münchner Kindl macht endgültig den Abflug vom FC Bayern: Adrian Fein (23) wurde am Dienstagabend am Checkin-Schalter am Münchner Flughafen erwischt.

Kurze Zeit später ging es für den gebürtigen Münchner in einer KLM-Maschine nach Amsterdam und von dort aus weiter nach Rotterdam.

Adrian Fein verlässt den FC Bayern München: Wechsel zu Excelsior Rotterdam

Nach tz-Informationen wechselt der Mittelfeldspieler ablösefrei zum dortigen Eredivisie-Klub Excelsior und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Fein durchlief die komplette Jugendabteilung der Bayern. Bei den Profis war der Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld allerdings stets zu groß. Nach Leihen nach Regensburg, Hamburg, Eindhoven, Fürth und Dresden folgt nun der Schritt nach Rotterdam.

FC Bayern spart Fein-Gehalt ein

Fein hatte zuletzt bereits bei Excelsior trainiert, der FC Bayern kann ihn nun von seiner Gehaltsliste streichen - dem Vernehmen nach kassierte der Mittelfeldmann rund zwei Millionen Euro jährlich. (pk, bok)