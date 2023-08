FC Bayern trägt im Supercup Trikot mit wichtiger Botschaft

Debütiert Kane schon gegen Leipzig?

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Schwenk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern wird im Supercup gegen RB Leipzig ohne Ärmelsponsor auflaufen. Stattdessen ist dort eine eindeutige Botschaft zu sehen.

München – Vielen Bayern-Fans dürfte die Mitteilung Ende Juni gefallen haben: Die Zeit von Qatar Airways, dem umstrittenen Ärmelsponsor des FCB, ist vorbei. Ein neuer Partner für die Werbefläche wurde bislang noch nicht präsentiert.

FC Bayern München Gründungsjahr: 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Größte Erfolge: 33x Deutscher Meister, 3x Champions-League-Sieger, 20x DFB-Pokalsieger

FC Bayern trägt Slogan vorerst Slogan „Rot gegen Rassismus“ auf dem Ärmel

Daher wird im Supercup gegen RB Leipzig der Schriftzug „Rot gegen Rassismus“ auf dem linken Ärmel der Münchner zu lesen sein. Das gab der FCB in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt.

„Mit der clubübergreifenden Initiative, die vor drei Jahren gestartet wurde, setzt der deutsche Rekordmeister regelmäßig Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung jeder Art. Der Trikotärmel ist zurzeit nicht an einen Partner vergeben, und so wird der FC Bayern bis auf Weiteres mit ‚Rot gegen Rassismus‘ spielen“, heißt es auf der Website.

+ Der FC Bayern trägt „bis auf Weiteres“ eine wichtige Botschaft auf dem Ärmel. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern München: Harry Kane schon gegen RB Leipzig im Einsatz?

Doch nicht nur auf dem Bayern-Jersey ist die Botschaft zu finden: „Beim Superbloom-Festival am 1./2. September im Münchner Olympiapark wird der FC Bayern ebenfalls mit der Initiative vertreten sein. Die aktuellen Autogrammkarten für die Saison 2023/24 beinhalten außerdem Motive mit den FCB-Spielern im ‚Rot gegen Rassismus‘-Look.“ Im Rahmen der Initiative veranstaltet der FC Bayern beispielsweise Podiumsdiskussionen und Workshops. Ziel sei es, die Inhalte „im Bewusstsein der Menschen nachhaltig zu etablieren“.

„Gegen Rassismus einzutreten bedeutet, sich mit der Thematik inhaltlich auseinanderzusetzen, sich selbstkritisch und interessiert auszutauschen, zu verstehen und zu handeln“, so Präsident Herbert Hainer über das Projekt. Im Supercup wird möglicherweise nicht nur der Schriftzug erstmals in dieser Saison in der Allianz Arena zu sehen sein.

Am Vormittag machte der FC Bayern die Verpflichtung von Harry Kane offiziell, gegen RB Leipzig könnte der langjährige Tottenham-Stürmer erstmals im Kader stehen. (masc)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON