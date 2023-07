FCB-Star kurz vor Wechsel

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Klaucke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sadio Mané steht vor dem Abschied beim FC Bayern. Der Angreifer wurde kurzfristig aus dem Kader gestrichen. Auf der Bank beim Testspiel gegen Kawasaki gibt er kein gutes Bild ab.

Tokio – Als der FC Bayern zur Mittagsstunde europäischer Uhrzeit im Nationalstadion von Tokio aufläuft, rückte das Testspiel gegen Kawasaki Frontale in den Hintergrund. Die Aufmerksamkeit richtete sich allein auf Sadio Mané, womöglich zum letzten Mal – und das, obwohl der Offensivstar gar nicht zum Einsatz kam.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen Euro

Mané fehlt im Aufgebot – Verkaufskandidat taucht plötzlich bei Bayern-Testspiel im Stadion auf

„Sadio Mane befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher nicht im Aufgebot“: Wenige Minuten vor Anpfiff des zweiten Testspiels der Münchner Asien-Tour gegen Kawasaki Frontale ließ der FC Bayern die Bombe platzen. Mané fehlte im Kader, wie tz.de bereits vorab berichtet hatte. Der Senegalese steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zum Ronaldo-Klub Al-Nassr.

Wie die tz erfahren hat, soll der Transfer bis Montag über die Bühne gebracht werden. Im Flugzeug nach Singapur, wo der FC Bayern am Mittwoch das dritte und letzte Testspiel der Asien-Reise gegen Jürgen Klopps FC Liverpool bestreiten wird, soll der 31-Jährige schon nicht mehr sitzen. Zuvor hatte Mané aber seinen letzten großen Auftritt, wenn auch neben dem Platz.

+ Vor dem Abschied: Sadio Mané beim FC Bayern. © Tom Weller/dpa

Mit Airpods und Cap: Mané-Auftritt während Bayern-Spiel lässt tief blicken

Wie die tz beobachtet hat, war Mané im Stadion zugegen, obwohl er nicht im Kader stand. Der Noch-Bayern-Profi wurde auf der Bank gesichtet: Die Basecap tief ins Gesicht gezogen, in die Ohren Airpods gesteckt.

Der Auftritt lässt tief blicken. Offenbar hat Mané nach gut einem Jahr schon mit dem FC Bayern abgeschlossen, was seine Kollegen auf dem Spielfeld machen, scheint ihn nur noch beiläufig zu interessieren. Mané wurde sogar auf Großbildleinwand im Stadion eingeblendet. Diese unprofessionelle Einstellung erweckt keinen guten Eindruck nach außen, schließlich will sich der FC Bayern auf seiner Marketing-Reise im Fernen Osten bei Millionen Fans von seiner besten Seite zeigen.

FC Bayern erhofft sich von Mané-Verkauf Transfergewinn

Das wird in Zukunft ohne Mané passieren, die Bayern freuen sich dem Vernehmen nach über rund 37 Millionen Euro Transfererlöse. Der Angreifer wurde letzten Sommer für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool verpflichtet, konnte in München insbesondere nach seiner Verletzung die Erwartungen aber nicht erfüllen und erzielte in 38 Spielen nur zwölf Tore.

Nach seinem Faustschlag gegen Leroy Sané war zu hören, dass Mané innerhalb der Mannschaft isoliert ist. Seine Kollegen wie beispielsweise Matthijs de Ligt oder Josip Stanisic, der gegen Kawasaki den 1:0-Siegtreffer besorgte, äußerten sich auf Nachfrage zu dessen bevorstehenden Wechsel allerdings ausschließlich positiv. In einem Interview in der Mixed Zone nach dem Spiel fand Joshua Kimmich sogar bewegende Abschiedsworte an Mané. (ck)

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa