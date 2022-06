Tolisso tritt bei Bayern-Abschied gegen Brazzo nach - „Gibt die Meinung des Trainers und eine andere“

Mit Corentin Tolisso steht bereits ein Abgang des FC Bayern fest. Der Franzose sprach nun ausführlich über das Ende seiner Zeit in München.

München - Lange war über die Zukunft von Corentin Tolisso spekuliert worden, seit Montag (30. Mai) steht fest: Der Franzose verlässt den FC Bayern nach fünf teilweise schwierigen Jahren. In einem Interview ließ er nun durchblicken, dass die Entscheidung über seinen Abschied nicht von Trainer Julian Nagelsmann aus ging. Außerdem erklärte der Franzose, wieso er nicht so feierlich wie manch anderer Spieler verabschiedet wurde.

Corentin Tolisso Geboren: 03. August 1994 in Tarare (Frankreich) Position: Zentrales Mittelfeld Länderspiele: 28 für Frankreich (2 Tore) Beim FC Bayern zwischen: Juli 2017 und 2022

Tolisso kritisiert Vereinsführung nach Aus beim FC Bayern - und nimmt Nagelsmann in Schutz

Gegenüber der französischen Sport-Tageszeitung L‘Équipe sprach Tolisso über das Ende seiner Zeit in München. Dabei deutete der 27-Jährige an, dass nicht jeder im Verein gegen seinen Verbleib war. Wie der Mittelfeldmann berichtete, soll Nagelsmann ein großer Unterstützer gewesen sein, er habe sich für seinen Spieler stark gemacht.

„Es gibt die Meinung des Trainers, aber es gibt auch die Meinung der Verantwortlichen“, meinte Tolisso - und spielt auf die Vereinsführung an. Diese war offenbar gegen eine Vertragsverlängerung mit dem verletzungsanfälligen französischen Nationalspieler. Er merkte weiter an: „Ich glaube nicht, dass der Trainer in diesem Zusammenhang genug Einfluss hatte, um zu sagen, dass er diesen Spieler behalten möchte. Und ich verstehe diese Entscheidung.“

Tolisso wusste lange nicht um seine Zukunft - Verletzungen spielten wohl eine Rolle

Auch die Art und Weise der Kommunikation bemängelte der einstige 41,5-Millionen-Euro-Einkauf. Wie er im Mittwoch veröffentlichten Interview meinte, habe er mit den Verantwortlichen vereinbart, dass er „im letzten Spiel keinen Blumenstrauß wie Süle erhalten würde“. Zu diesem Zeitpunkt habe er die „Entscheidung des FC Bayern noch nicht gekannt“. Nach eigener Aussage wusste er beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart am 8. Mai also noch nicht, wie es mit ihm weitergeht.

Tolisso führte aus: „Ich hatte seit drei Wochen nichts mehr gehört, ich bat meinen Berater, sie anzurufen, und die Entscheidung wurde getroffen.“ Er habe sein letztes Spiel mit den Bayern vor seiner Familie spielen können, das sei „das Wichtigste“ gewesen. Einige Wochen vor seinem letzten Einsatz für den FC Bayern hatte er sich seinen zweiten Muskelfaserriss binnen weniger Wochen zugezogen, dieser besiegelte wohl sein Aus zum Vertragsende. „Ich denke, dass das eine Rolle gespielt hat“, meinte Tolisso rückblickend.

Corentin Tolisso bei seinem letzten Spiel für den FC Bayern am 33. Spieltag. © Laci Perenyi/imago-images

Trotz seiner anhaltenden Beschwerden und Verletzungen hat er dennoch weiter große Ziele vor Augen. „Ich habe immer noch den Wunsch, in der Champions League zu spielen und sie noch einmal zu gewinnen“, meinte der Weltmeister von 2018. Nun muss nur noch der richtige Verein beim vertragslosen Profi zuschlagen. (ajr)