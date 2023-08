Engländer schreiben „Alptraum“-Schlagzeilen über ungeborenes Kane-Baby

Von: Melanie Gottschalk

Harry Kanes Frau Katie ist hochschwanger. Das Kind könnte in München zur Welt kommen. Das käme bei den Engländern offenbar einer Katastrophe gleich.

München – Nach harten Verhandlungen und langen Wochen des Bangens ist die Saga um Harry Kane beendet. Am Samstag (12. August) unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis 2027 beim FC Bayern. Mit dabei: Seine Frau Katie, die ihn immer unterstützt und an seiner Seite ist. Stolz lächelte sie mit ihrem Mann Harry in die Kamera, als er seinen Vertrag unterschrieb. Einen Tag später war sie auch bei der ersten Pressekonferenz ihres Mannes beim deutschen Rekordmeister anwesend – und das, obwohl sie aktuell hochschwanger ist.

Engländer haben „Albtraum“ wegen Kind von Harry Kane

Dieser Fakt macht den Engländern Angst. Denn: Sie fürchten, dass das Kind von Harry und Katie Kane in München zur Welt kommen könnte – und dadurch die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Doch ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, warum käme das laut der englischen Sun einer Katastrophe gleich?

Die Sun titelte am Montag: „Unser schlimmster Albtraum! Das Baby von Englands Kapitän Harry Kane könnte in München geboren werden – und für Deutschland spielberechtigt sein.“ Wie das Blatt erfahren haben will, hat sich Katie nicht nur Häuser in der bayerischen Landeshauptstadt angesehen, sondern auch Privatkliniken. „Es ist unwahrscheinlich, dass Harry für die Geburt einfach so nach England zurückfliegen kann und er wird sie nicht verpassen wollen. Deshalb ist München eine sehr reale Möglichkeit und sie müssen sich darauf vorbereiten“, zitiert die Sun eine Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Katie und Harry Kane erwarten schon bald ihr viertes Kind. Dieses könnte in München zur Welt kommen. © Montage: katekanex/instagram/Sven Simon/imago

Bekommt das Kind von Harry und Katie Kane die deutsche Staatsbürgerschaft?

Das Problem der Engländer ist klar, sie haben regelrecht Angst, dass das Kind von Harry und Katie Kane irgendwann in der Zukunft ebenso Fußball-begabt wie der Vater sein könnte – aber nicht für die englische Nationalmannschaft aufläuft, sondern für das DFB-Team. Jamal Musiala ist da ein gutes Beispiel, der FC-Bayern-Star konnte sich zwischen den beiden Verbänden entscheiden und entschied sich für die deutsche Nationalelf.

Doch bekommt das Kind von Kane überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn es in Deutschland geboren wird? Die Antwortet lautet nein. Die englische Sun schreibt zwar, dass das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen könnte, auch wenn die Eltern beide Engländer sind und führt dabei das Geburtsortprinzip an. Demnach müsste einer der beiden eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für mindestens drei Jahre haben. Diese hat Harry Kane, sein Vertrag läuft vier Jahre.

Kind von Harry und Katie Kane nicht automatisch deutscher Staatsbürger

Allerdings reicht diese Voraussetzung nicht, um automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Denn es müssen weitere Kriterien erfüllt werden. Das Gesetz besagt, dass sich ein Mensch seit mindestens acht Jahren gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland aufhalten und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweiz haben muss.

Das erste Kriterium erfüllen Kane und seine Frau nicht, weshalb das Kind der beiden nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten würde. Es könnte diese später allerdings beantragen. Dann würde der „Alptraum“ der Engländer vielleicht doch noch wahr werden. Bei seinem Debüt für den FC Bayern trug Harry Kane übrigens Schuhe, die eine geheime Botschaft enthielten. (msb)