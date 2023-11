Münchner Kindl lebt den Bayern-Traum – perfekte Woche samt BVB-Kirsche

Von: Alexander Kaindl

Bundesliga-Premiere, erster Profivertrag, Einsatz im größten Spiel des Landes und dann auch noch eine Torvorlage: Bayern-Jungstar Aleksandar Pavlovic lebt den Traum.

Dortmund – Was Aleksandar Pavlovic aktuell erlebt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, es gibt sie doch noch, die ganz besonderen Märchen in der modernen, kalten und hyperreichen Fußballwelt. Eines Tages wird er seinen Kindern und Enkelkindern von dieser Woche erzählen.

Aleksandar Pavlovic Geboren: 3. Mai 2004, München, Deutschland Beim FC Bayern seit: 1. Juli 2011 Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027

Aleksandar Pavlovic: Bundesliga-Premiere gegen Darmstadt

Fangen wir vorne an: Es ist der 28. Oktober 2023, der FC Bayern München spielt in der heimischen Allianz Arena gegen Aufsteiger Darmstadt. Es ist ein Spiel der Superlative: Drei Rote Karten in der ersten Halbzeit, acht Bayern-Treffer in der zweiten. Darunter ein 50-Meter-Kunstwerk von Superstürmer Harry Kane, der insgesamt drei Tore erzielt. Und es ist auch das erste Pflichtspiel von Pavlovic bei den FCB-Profis. Zur 77. Minute wird er für Jamal Musiala eingewechselt.

Für den 19-Jährigen, der in München geboren wurde, geht damit ein Traum in Erfüllung. Als Siebenjähriger wechselte er vom SC Fürstenfeldbruck zu den großen Bayern, durchlief fortan alle Jugendmannschaften. Im Profi-Kader stand er zuvor schon mehrere Male, für einen Einsatz reichte es nicht. Am 28. Oktober war es dann so weit – und für den zentralen Mittelfeldspieler war das nur der Auftakt der perfekten Woche.

Umarmung von der Tormaschine: Harry Kane gratuliert Aleksandar Pavlovic zu seinem ersten Assist im Profibereich. Vollstreckt hatte der Bayern-Mittelstürmer selbst. © RHR-Foto / Imago

Aleksandar Pavlovic unterschreibt Profivertrag beim FC Bayern München

Denn am Mittwoch, 1. November, verkündete der deutsche Rekordmeister, dass man sein Eigengewächs mit einem Profivertrag ausgestattet hatte. Pavlovic unterschrieb bis zum 30. Juni 2027. Von den Bossen gab es in der dazu passenden Pressemitteilung viel Lob. Aleks, wie sie ihn an der Säbener Straße und fortan auch in den Bundesliga-Stadien rufen, sagte dazu unter anderem: „Davon habe ich geträumt, seit ich klein war.“

Aber ob diese Träume mit der nun eingetretenen Realität mithalten können? Denn Pavlovic hat noch ein Kapitel in dieser Story übrig: Samstag, 4. November. Die Bayern zu Gast in Dortmund, der Klassiker steht an. Das größte Spiel, das Fußball-Deutschland zu bieten hat. Die Münchner sind nach dem Pokal-Aus – der einzige Schatten über dem Pavlovic-Traum – angeknockt, der BVB lauert auf seine Chance. Aber die Roten sorgen schnell für klare Verhältnisse, führen mit 2:0, als das Bayern-Juwel eingewechselt wird.

Münchner Kindl lebt den Bayern-Traum – perfekte Woche samt BVB-Kirsche für Aleksandar Pavlovic

Nach einer Stunde kommt Pavlovic für den gerade erst wieder genesenen Dayot Upamecano aufs Feld. Eine Woche nach seiner Premiere betritt der junge Deutsch-Serbe die aufregendste Fußball-Bühne des Landes und macht in der letzten halben Stunde des Klassikers mit gewonnen Zweikämpfen und klugen Pässen auf sich aufmerksam.

Die Kirsche auf der Sahne kommt aber noch: Pavlovic gelingt gegen den BVB kurz vor Schluss sogar noch seine erste Torbeteiligung, als er den Ball zu Harry Kane stocherte, der an diesem Abend wieder einen Dreierpack schnürte. Am Ende stand es 4:0, nach der Partie verkündete der Jungstar stolz auf Instagram: „Nächster Schritt. Wichtiger Sieg und ich freue mich über meinen ersten Assist!“ Von Thomas Müller gab es aus der Mixed Zone ebenfalls noch warme Worte: „Aleks ist ein super Junge, ich mag seine Spielweise. Wir verstehen uns auch gut. Er spielt Fußball, wie ich es kenne. Er hat einen guten Touch und lässt sich nicht unterkriegen.“

Schwer vorstellbar, wie Pavlovic eine solche Woche mit Debüt, Vertrag, Sieg und Assist im Klassiker noch toppen könnte – andererseits sind die Bayern ja schon in wenigen Tagen in der Champions League gefordert. Vielleicht kommt es ja auch da zu einer Premiere. Ob sich Trainer Thomas Tuchel bis dahin wieder beruhigt hat? (akl)