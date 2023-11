Schon als Knirps beim FC Bayern: Tuchel-Entdeckung erhält Profivertrag

Von: Jannek Ringen

Erst Bundesligadebüt, dann Profivertrag: Bayern-Talent Aleksandar Pavlovic dürfte sich in den vergangenen Tagen gleich mehrfach gefreut haben.

München – Der 8:0-Erfolg des FC Bayern über Darmstadt 98 hat gleich mehrere schöne Geschichten aus Sicht des FC Bayern gehabt. Zum einen feierte Kapitän Manuel Neuer, 350 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Bayern, sein Comeback. Zum anderen gab ein junger Spieler aus der eigenen Jugend sein Debüt für den Rekordmeister.

Aleksandar Pavlovic Geboren: 3. Mai 2004 (Alter 19 Jahre), München Beim FC Bayern seit: 1. Juli 2011 Vertrag bis: 30. Juni 2027

Pavlovic: Vom FC Bayern Campus zu den Profis

Dieser junge Debütant vom vergangenen Samstag nennt sich Aleksandar Pavlovic und kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung spielen. In der 77. Spielminute wurde der 19-Jährige für Verteidiger Matthijs de Ligt eingewechselt und konnte seine ersten Minuten in der höchsten deutschen Spielklasse sammeln.

Seit 2011 spielt Pavlovic für den FC Bayern und hat seitdem sämtliche Jugendmannschaften des Rekordmeisters durchlaufen. Nachdem er bereits in der vergangenen Saison bei den Profis des FC Bayern mittrainieren durfte, folgte am Samstag das Debüt. Nicht der einzige Grund, der dem Talent ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben dürfte.

Aleksandar Pavlovic debütierte gegen Darmstadt in der Bundesliga. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

FC Bayern stattet Pavlovic mit Profvertrag aus

Am Mittwoch teilte der Rekordmeister auf seiner Website mit, dass Pavlovic seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Sein neues Arbeitspapier läuft bis Sommer 2027 und ist der nächste Schritt auf der Karriereleiter des Talents. „Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Davon habe ich geträumt, seit ich klein war“, kommentierte er diesen.

Auch die Verantwortlichen des FC Bayern freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem flexibel einsetzbaren Spieler. „Aleks Pavlović ist ein spielstarker und technisch versierter Mittelfeldspieler mit einer sehr guten Übersicht. Außerdem ist er ungemein lernwillig, ehrgeizig und sehr entschlossen, was seine Ziele angeht“, sagte Christoph Freund über ihn.

Pavlovic verbessert Bilanz des FCB-Campus – Chance durch kleinen Kader?

Mit Pavlovic hat es ein weiteres Talent vom FCB-Campus ins Profiteam geschafft. Die bisherige Bilanz des Campus wurde immer wieder kritisiert, doch unter dem neuen Sportdirektor Freund soll diese verbessert werden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Pavlovic in dieser Saison noch weitere Chancen beim FC Bayern bekommen wird. Der Kader des Rekordmeisters ist nicht wirklich breit und besonders auf der Sechs und in der Innenverteidigung oftmals dünn besetzt. (jari)