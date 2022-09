Dauerproblem des FC Bayern spitzt sich weiter zu – „Macht für beide keinen Sinn“

Von: Antonio José Riether

Der Bayern-Kader der Zukunft nimmt nach diesem Sommer weiter Formen an. Doch auf der Torhüter-Position wird sich in naher Zukunft etwas ändern müssen.

München - Unaufgeregt beobachteten die Verantwortlichen des FC Bayern den Deadline Day am Donnerstag. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte seine Hausaufgaben bereits vorzeitig erledigt und in den vorherigen Wochen einige Hochkaräter verpflichtet. Wie in jeder Transferperiode richtete sich die Aufmerksamkeit auch wieder nach Monaco, wo Leihspieler Alexander Nübel nun seine zweite Saison bestreitet. Kürzlich gab der Berater des Torhüters ein umfangreiches Update zu seinem Klienten und dessen Zukunft in München.

FC Bayern vor Torhüter-Konflikt: „Weg für Alex eigentlich vorgezeichnet“

Bis Sommer 2023 steht Nübel noch in Diensten der AS Monaco, bei der er unangefochtener Stammkeeper ist. Gegenüber Sky gab Stefan Backs, der Berater des Ex-Schalkers, einen Ausblick auf die Zukunft des Torhüters in München. Nübel habe kurz nach seinem Wechsel im Sommer 2021 „zu seiner alten Form zurückgefunden und ist mittlerweile auf einem neuen Level, durch die Spielpraxis und die Verantwortung“, so Backs. Der 25-Jährige sei „jetzt auf einem absoluten Topniveau, das kann man schon so sagen“, das Leihgeschäft bezeichnete er als vollen Erfolg.

Alexander Nübel ist Stammtorhüter bei der AS Monaco. © Revierfoto/imago

Tatsächlich sammelte Nübel viele Einsatzminuten, insgesamt stand der gebürtige Paderborner in 56 Pflichtspielen für die Monegassen zwischen den Pfosten. Auch darum plant die Bayern-Führungsetage künftig offenbar fest mit Nübel. „Die Bayern-Verantwortlichen haben ja erst in dieser Woche im Kicker klargemacht, dass Alex für sie zur ‚Next Gen‘ gehört. Das heißt, zu diesen jungen Spielern, zu denen auch Musiala oder Tel gehören“, meint Backs. „Von daher ist der Weg für Alex eigentlich vorgezeichnet beim FC Bayern. Da müsste einiges dazwischen kommen, damit das nicht passiert.“

Torwart-Problem beim FC Bayern: Nübel-Rückkehr im Sommer 2023? „Alex schließt das aus“

Noch bis zum kommenden Sommer ist Nübel an Monaco gebunden, dennoch wird er wahrscheinlich nicht sofort zum FC Bayern zurückkehren. Sein direkter Konkurrent Manuel Neuer verlängerte seinen Vertrag nämlich bis Sommer 2024, gemeinsam werden die beiden nicht im Kader stehen, wie Backs klarstellte. „Alex schließt das aus, es macht auch für beide keinen Sinn. Also für Bayern nicht und für Alex Nübel nicht. Der Alex ist zu gut, um auf der Bank zu sitzen. Da sind auch Konflikte vorprogrammiert.“

Noch ist aber nicht klar, wann für den 36-jährigen Manuel Neuer Schluss ist, denn auch eine Ausdehnung des Vertrags bis 2025 ist laut Sky möglich. „Sollte Bayern mit Manuel Neuer verlängern, müsste Alex einen neuen Weg einschlagen. Das ist das halt so“, so das offene Statement von Backs. „Aber alle Parteien wollen eigentlich, dass Alex die Nummer eins des FC Bayern wird“.

Nübel-Berater verrät: Weitere Leihe nach 2023 geplant - „Stand jetzt ist das der Fall“

Backs steht weiterhin im regen Austausch mit Salihamidzic. „Wir besprechen sowieso alles gemeinsam, da Alex bis 2025 unter Vertrag steht“, meint der Spielervermittler. „Das heißt: Stand jetzt sollte er 2023/24 noch einmal ausgeliehen werden. Man weiß nie, was im Fußball passiert, aber Stand jetzt ist das der Fall“. Ob Nübel für das eine Jahr bis zu Neuers voraussichtlichem Bayern-Abschied weiter in Monaco bleibt oder woanders hingeht, sei „noch nicht klar“. Jedenfalls rechnet sein Berater mit einer Wachablösung im Sommer 2024. (ajr)