Für München-Rückkehr: Nübel und AS Monaco stellen Forderungen an FC Bayern

Von: Patrick Mayer

Torhüter, die beim FC Bayern unter Vertrag stehen: Manuel Neuer (li.) und Alexander Nübel. © IMAGO / Poolfoto

Der FC Bayern braucht Ersatz für Torwart Manuel Neuer und wähnt diesen in seinem Leihspieler Alexander Nübel gefunden zu haben. Es gibt Bedingungen für eine Rückkehr aus Südfrankreich nach München.

München – Die Sportverletzung von Manuel Neuer setzt den FC Bayern gehörig unter Druck. Beim Skitourengehen am Spitzing südlich seiner Heimat Tegernsee hat sich der Weltmeister von 2014 nach dem desaströsen Aus bei der WM 2022 auch noch eine Unterschenkelfraktur zugezogen.

Alexander Nübel: Möglicher Ersatz für Manuel Neuer beim FC Bayern

Die Saison sei für ihn gelaufen, ließ der 36-jährige Nationaltorwart höchstpersönlich seine mehr als zwölf Millionen Follower bei Instagram wissen. Sein Arbeitgeber von der Säbener Straße muss vor der Rückserie, die für die Bayern ausgerechnet mit einem Wintertrainingslager in Katar beginnt, nun schnellstmöglich Ersatz finden.

Der Bundesliga-Rekordmeister glaubt, diesen in Alexander Nübel gefunden zu haben. Also jenem 26-jährigen Keeper, den der Klub seit eineinhalb Jahren an die AS Monaco aus der Ligue 1 ausgeliehen hat. „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert“, erklärte Nübels Spielerberater Stefan Backs bei Sky unumwunden. Doch so einfach wird das offenbar nicht, obwohl Nübel in der Isarmetropole noch Vertrag bis Sommer 2025 hat. Aber: Seine Leihe wurde zwischen beiden Klubs bis Juni 2023 vereinbart.

Im Video: FC Bayern – Manuel Neuer erleidet schweren Ski-Unfall

So gibt es aus Südfrankreich Bedingungen für eine Rückkehr – und offenbar auch vom Spieler selbst. Darüber berichten mehrere Medien. Wie zum Beispiel die stets bestens informierte französische Sportzeitung L‘Équipe schreibt, fordert Monaco im Falle eines vorzeitigen Leih-Endes eine Entschädigung durch die Bayern. Laut dem Online-Portal RMC Sport wäre ein Abgang Nübels eine „Riesen-Überraschung“ für AS-Sportvorstand Paul Mitchell, der zuvor für RB Leipzig gearbeitet hatte.

Alexander Nübel: Können sich der FC Bayern und die AS Monaco einigen?

Der 41-jährige Engländer soll demnach als großer Fan Nübels gelten. Zudem soll der deutsche Keeper die Zusammenarbeit mit Monacos Torwarttrainer Frederic De Boeve sehr schätzen. Wie das französische Fußball-Portal GFFN indes exklusiv erfahren haben will, verlangt Nübel angeblich verbindlich mehr Einsatzzeiten beim Bundesliga-Giganten – auch nach einer Rückkehr Neuers nach dessen schwerer Verletzung.

Dass er kaum bis fast gar nicht zum Einsatz gekommen war, führte dazu, dass der ehemalige Schalker Torhüter München dem Vernehmen nach einst unzufrieden verließ. Auch die Erinnerung daran dürfte sich als Hürde für eine Rückholaktion erweisen. Es bleibt spannend. (pm)