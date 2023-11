Tennis-Star Alex Zverev erfüllt sich Traum aller Bayern-Fans – für schlappe 9000 Euro

Von: Luca Hartmann

Viele Fans des FC Bayern blicken jetzt wohl neidisch auf Alexander Zverev: Bei einer Auktion hat der Tennis-Star ein besonderes Erlebnis beim Rekordmeister ersteigert.

München – Einmal hautnah mit der Mannschaft den kompletten Ablauf rund um einen magischen Champions-League-Abend erleben: Diesen Traum hegen wohl unzählige Fans des FC Bayern. Für keinen geringeren als Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht dieser nun in Erfüllung. Zverev hat sich das besondere Erlebnis für 9000 Euro ersteigert.

Zverev ersteigert einzigartiges FC Bayern-Erlebnis

Auf dem Gala-Abend seiner eigenen Alexander-Zverev-Foundation, die der Tennis-Star 2022 ins Leben rief, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, die wie er selbst an Diabetes erkrankt sind, wurden für den guten Zweck Spenden gesammelt. Bei der dabei abgehaltenen Auktion wurden verschiedene Dinge versteigert – und Zverev selbst sicherte sich ein einzigartiges Bayern-Erlebnis.

Der bekennende Fan des Rekordmeisters aus München wird gemeinsam mit der gesamten Mannschaft zum Champions-League-Spiel nach Manchester fliegen. Am 12. Dezember treffen die Münchner dort in ihrem letzten Gruppenspiel im legendären Old Trafford auf Manchester United. Schon beim Flug dorthin wird Zverev mit an Bord sein.

Zverev beim Champions-League-Spiel in Manchester dabei

Doch damit nicht genug, Zverev darf sich auch das komplette Abschlusstraining von Thomas Tuchel und seiner Mannschaft anschauen – im Gegensatz zu den Medienvertretern, die wie üblich lediglich in den ersten 15 Minuten zusehen dürfen.

Im Anschluss an das Spiel wird der 26-Jährige dann auch am Bayern-Bankett teilnehmen, das die Münchner traditionell nach ihren Auswärtsspielen in der Champions League abhalten.

Tennis-Star Zverev ist bekennender Bayern-Fan

Über 100.000 Euro an Spenden kamen im Rahmen der Gala zusammen. Laut Zverev soll das Geld bei Projekten in Bolivien und Nepal helfen, das Leben von Kindern mit Diabetes zu retten. „Ich danke allen, die uns bei unserer Mission unterstützen“, schrieb Zverev anschließend bei Instagram. Der Tennis-Star ist selbst seit seinem vierten Lebensjahr von Diabetes Typ 1 betroffen.

Bereits in der Vergangenheit betonte der gebürtige Hamburger seine Sympathie für den Rekordmeister. „Der FC Bayern ist für mich der größte Verein auf der Welt und auch der, den ich am meisten verfolge“, erklärte Zverev 2021. Damals erhielt er bei der Teampräsentation der Münchner in der Allianz-Arena ein signiertes Trikot, zeigte sogar einige Minuten sein fußballerisches Können. Seither verfolgte er auch einige Spiele der Baayern in der Allianz-Arena. (LuHa)