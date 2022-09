Ex-Bayern-Profi Ali Karimi setzt sich für Proteste im Iran ein - Behörden gehen gegen ihn vor

Von: Antonio José Riether

Der Ex-FC-Bayern-Profi Ali Karimi ist einer der bekanntesten Fürsprecher der Proteste im Iran. Die Behörden reagierten drastisch auf seinen Einsatz für die Protestbewegung.

Teheran/München - Viele angesehene iranische Fußballstars solidarisieren sich während der derzeitigen Protestbewegung in ihrer Heimat mit den Demonstrierenden. Auch der ehemalige Bayern-Spieler Ali Karimi, sowie der Ex-Bundesliga-Profi Ali Daei sowie Leverkusens Sardar Azmoun stellten sich zuletzt gegen das iranische Regime.

Von 2005 bis 2007 trug Karimi das Trikot des FC Bayern und wurde zum Star in seiner Heimat, nun nutzt er dort seine Popularität, um die derzeitigen Missstände anzuprangern. Der 43-jährige Ex-Profi teilt etwa Videos der Proteste sowie persönliche Botschaften auf seinem Twitter-Profil und verurteilt die Brutalität der Machthaber gegen das eigene Volk. Jetzt bringen die öffentlichen Bekundungen mit den Protestlern erste Folgen mit sich, wie Karimi andeutete.

Einem Tweet der Weltspiegel-Moderatorin und Journalistin Natalie Amiri zufolge, beschlagnahmten die iranischen Behörden Karimis Haus. Zudem teilte sie am Dienstagmittag ein Bild, das wohl die blockierte Eingangstür zeigt. Der 126-fache iranische Nationalspieler meinte auf Twitter vielsagend: „Ein Haus ohne Boden ist wertlos“.

Wie die Internet-Plattform Persian Soccer berichtet, soll die iranische Revolutionsgarde zuletzt auch Karimis Verhaftung gefordert haben. Offenbar sieht das im Iran herrschende Mullah-Regime Karimi als Bedrohung, immerhin hat dieser eine hohe Reichweite, 12 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram. Weiteren Berichten zufolge dürfen Sportler wie Karimi, die sich mit der Bewegung solidarisieren, nicht mehr namentlich im ira­ni­schen Staats­fern­sehen erwähnt werden.

Ali Karimi, Superstar im Iran

Karimi spielte zweieinhalb Jahre in der deutschen Bundesliga, für den FC Bayern München und Schalke 04 stand er in 34 Bundesliga-Partien auf dem Platz, dabei gelangen ihm drei Treffer und vier Vorlagen, sechsmal durfte er in der Champions League ran. Für den Iran traf er in 126 Länderspielen 38-mal und nahm an der WM 2006 in Deutschland teil.

Nach Stationen im Iran und in Katar schlug er eine Karriere als Trainer ein, seit 2019 ist er allerdings ohne Anstellung. Seit April 2021 arbeitet er als Berater des iranischen Zweitligaklubs Kheybar Khorramabad FC.