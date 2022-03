Allianz Arena: Das Stadion des FC Bayern München

Die Allianzarena in München © picture alliance / dpa / Marc Müller

Der Besuch der Allianz Arena ist für Bayern-Fans ein Muss: Touren durch das moderne Stadion gibt es fast täglich.

Die Allianz Arena ist das zweitgrößte Fußballstadion Deutschlands.

ist das zweitgrößte Deutschlands. Bei einer Tour durch die Arena lernen Fans eines der modernsten Stadien kennen.

durch die Arena lernen Fans eines der modernsten Stadien kennen. Die Allianz Arena ist sowohl mit dem Pkw als auch mit der U-Bahn gut zu erreichen.

München – Zum 30. Mal und zum achten Mal in Folge gewann der FC Bayern München in der Saison 2019/2020 die Deutsche Meisterschaft und feierte diese mit einem Mannschaftsessen in der Allianz Arena. In der Heimstätte des erfolgreichsten deutschen Vereins war es an diesem Abend jedoch ungewöhnlich ruhig und leer. Fans mussten aufgrund der Corona-Krise zu Hause bleiben und sich mit Bildern ihrer Helden begnügen: Die Spieler feierten nur mit Vorstand und Präsidium. Das war für viele leidenschaftliche Bayern-Fans schmerzlich, schließlich gehören die Meisterfeiern in der Allianz Arena und auf dem Marienplatz zu den Höhepunkten der Vereinsgeschichte.

Allianz Arena und ihre Sitzpläne – Platz nehmen im zweitgrößten Stadion Deutschlands

Die Allianz Arena in München ist eines der Fußballstadien mit der höchsten Kapazität an Sitzplätzen: Mehr Zuschauer passen nur in den Signal Iduna Park in Dortmund. Insgesamt bietet die Allianz Arena bei Bundesliga- und DFB-Pokalspielen 75.024 Plätze; bei internationalen Fußballspielen dürfen „nur“ 70.000 Zuschauer im Stadion Platz nehmen.

Die Allianz Arena gliedert sich in drei Ränge: Unterrang, Mittelrang und Oberrang. Die Fans der Gäste sitzen in der Regel im Oberrang; bei großer Nachfrage an Tickets auch im Mittelrang. Alle Plätze im Stadion sind überdacht. Aufgrund des in der Mitte offenen Daches kann es bei Wind aber dazu kommen, dass die Zuschauer ein paar Tropfen abbekommen.

Eine Tour durch die Allianz Arena: Führungen durch das Stadion

Ein Besuch der Allianz Arena ist für viele kleine und große FC Bayern München-Fans ein lang gehegter Traum: Das Münchener Stadion öffnet seine Pforten für Gruppen und Einzelpersonen fast täglich. An Spieltagen des FC Bayern München finden spezielle Führungen statt, die mit dem Besuch des Vereinsmuseums kombiniert werden.

Diese Touren sind nur für Besucher buchbar, die ein Ticket für den jeweiligen Spieltag besitzen. Des Weiteren werden die folgenden geführten Touren angeboten:

Kombi Tour: Arena Tour & FCB Museum

Arena Vip Tour: Zugang zu Bereichen, die der Mannschaft des FC Bayern München vorbehalten sind

Handicapped Tour: barrierefreie Führung durch das Stadion

Kick Tour: Führung mit Torwandschießen

Kids Tour: speziell für Kinder konzipierte Führung

Anfahrt zur Allianz Arena: Parken und öffentliche Verkehrsmittel

Die Allianz Arena liegt im Münchener Stadtteil Schwabing-Freimann direkt am Autobahnkreuz München-Nord. Das Stadion ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden: Zu erreichen ist es mit der U-Bahn-Linie U6 Haltestelle Fröttmaning. Mit dem Pkw erreicht man die Allianz Arena über die Autobahnabfahrten 73 (München-Fröttmaning-Süd) und 12b (München-Fröttmaning-Nord). An Spieltagen öffnet die Allianz Arena zwei Stunden vor Anpfiff des Spiels. Die Parkhäuser und Parkplätze sind ab 8 Uhr morgens geöffnet. Es wird empfohlen, dem Parkleitsystem zu folgen.

An spielfreien Tagen ist das Parken auf dem Busparkplatz Nord möglich und für 45 Minuten kostenfrei. Die Tagesgebühr für Pkw beträgt fünf Euro.

Allianz Arena – Adresse und Öffnungszeiten

Die genaue Adresse des Münchner Stadions für das Navigationssystem lautet: Allianz Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München. Die Arena und alle Serviceeinrichtungen wie das FC Bayern Museum, der FC Bayern Store und alle gastronomischen Angebote sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Spielwelt für Kids heißt Kinder im Alter von drei bis neun Jahren außer an Spieltagen ebenfalls zwischen 10 und 18 Uhr willkommen.