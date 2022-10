Davies: FC Bayern teilt Diagnose mit - „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“

Von: Patrick Mayer

Wirkte benommen: Bayern-Star Alphonso Davies nach seinem Gesichtstreffer in Dortmund. © IMAGO/Revierfoto

Im Bundesliga-Kracher des FC Bayern bei Borussia Dortmund wird Alphonso Davies im Gesicht getroffen. Der Flügelflitzer der Münchner muss ins Krankenhaus. Tags darauf steht die Diagnose fest.

Update vom 9. Oktober, 14.50 Uhr: Alphonso Davies hat im Topspiel eine Schädelprellung erlitten. Dies ergaben nach Angaben des deutschen Rekordmeisters die medizinischen Untersuchungen. Davies gehe es „den Umständen entsprechend gut“, am Sonntag habe er allerdings nicht am Training teilnehmen können, teilten die Münchner außerdem mit. Der Außenverteidiger war kurz vor der Halbzeit vom bereits verwarnten Jude Bellingham mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden und musste sichtlich benommen ausgewechselt werden. Zur Bewertung der Szene durch den Schiedsrichter gab es kontroverse Diskussionen.

Sorgen um Davies: Nach Gesichtstreffer im BVB-Kracher - erste Diagnose zu Bayern-Star

Update vom 8. Oktober, 22.15 Uhr: Nach der Kopfverletzung von Alphonso Davies im Bundesliga-Topspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund gibt es eine erste Diagnose. Es bestehe der „Verdacht auf eine Gehirnerschütterung“, erzählte Trainer Julian Nagelsmann bei Sky nach dem 2:2 (0:1) beim Meisterschafts-Herausforderer. In der 45. Minute hatte BVB-Stratege Jude Bellingham dem Kanadier wohl ohne Absicht bei einem Zweikampf mit dem Kickschuh ins Gesicht getreten.

Alphonso Davies: Bayern-Star zieht sich in Dortmund wohl Gehirnerschütterung zu

Davies sackte daraufhin zu Boden und wurde von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht. Er musste umgehend zur Untersuchung ins Krankenhaus, noch während des Spiels. Die Diagnose sei „bei dem Tritt ins Gesicht nicht verwunderlich“, kritisierte Nagelsmann zuerst Bellingham und dann Schiedsrichter Deniz Aytekin: „Wir hatten vor ein paar Monaten eine Schulung. Da hat man uns gesagt, dass ein Tritt ins Gesicht glatt Rot ist. Da braucht man nicht darüber zu diskutieren. Das ist nicht Gelb, das ist eine Rote Karte, aber Gelb ist es auf jeden Fall.“

Aytekin hatte den 19-jährigen Engländer, der bereits die Gelbe Karte gesehen hatte, nur mündlich erwarnt - und nicht vom Platz gestellt. Diese Entscheidung passte nach dem Bundesliga-Kracher auch Sky-Experte Lothar Matthäus nicht: „Das ist eine zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot. Er trifft ihn ihm Gesicht, und der Fuß hat da oben nichts zu suchen.“

Alphonso Davies: Bayern-Star verletzt sich in Zweikampf mit BVB-Youngster Jude Bellingham

Erstmeldung vom 8. Oktober: München/Dortmund - Die erste Halbzeit war fast vorüber, da blickten Ersatzbank und Chefetage des FC Bayern besorgt auf den Rasen des Signal Iduna Parks. Dort lag nach 45 Minuten im Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und den Münchnern ihr Spieler Alphonso Davies und hielt sich vor Schmerzen sein Gesicht.

Das war passiert: Davies und der Dortmunder Mittelfeldstratege Jude Bellingham gingen in der 45. Minute beide energisch in einen Zweikampf. Der Kanadier in Diensten des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters schirmte den halbhohen Ball clever ab und drehte sich mit dem Rücken zum Engländer. Bellingham, bekannt für seinen Siegeswillen, wollte aber nicht nachgeben und versuchte, seinem Kontrahenten die Kugel mittels eines Scherenschlags abzuluchsen.

Statt des Fußballs traf der 19-jährige Dortmunder aber mit der Spitze seiner Kickschuhe das Gesicht des 21-jährigen Münchners, der daraufhin sofort sichtlich unter Schmerzen zu Boden ging. Glück für Bellingham: Der englische Nationalspieler hatte nach nur 14 Minuten schon die Gelbe Karte gesehen. Schiedsrichter Deniz Aytekin beließ es bei einer Ermahnung und stellte den Leitwolf der Schwarz-Gelben nicht vom Platz. Dabei wäre wegen des Einsteigens ein Platzverweis durchaus gerechtfertigt gewesen.

Alphonso Davies: Bayern-Star muss in Dortmund minutenlang behandelt werden

Davies wurde indes von den Bayern-Physios minutenlang behandelt und musste gestützt vom Platz in die Kabine begleitet werden. Der Flügelflitzer von Linksaußen sah sichtlich benommen aus. Damit nicht genug: Denn offenbar hat es den Publikumsliebling der Bayern heftiger erwischt.

Niedergestreckt: Bayerns Alphonso Davies (li.) im Bundesliga-Topspiel von Dortmunds Jude Bellingham. © IMAGO/Revierfoto

Alphonso Davies: Bayern-Star noch während Dortmund-Kracher auf dem Weg ins Krankenhaus

Konkret: Wie Sky in seiner Live-Übertragung der Partie berichtete, war Davies noch während des Spiels der Münchner beim BVB auf dem Weg in ein Krankenhaus.

Demnach sollte ausgeschlossen werden, dass sich der Außenbahnspieler in dieser Szene eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Eine Diagnose stand am frühen Samstagabend aus. Der Verein hatte sich bis 20.15 Uhr noch nicht zu einer möglichen Verletzung des Nordamerikaners geäußert. (pm)