Ex-Freundin von Davies angelt sich nächsten Sport-Millionär

Von: Marius Epp

Im Mai trennten sich Alphonso Davies und seine Ex-Freundin Jordyn Huitema. Die Kanadierin hat nun wieder einen Freund - er ist ebenfalls Sportler.

Seattle - Mit lustigen Videos auf YouTube und süßen Fotos auf Instagram gaben Alphonso Davies und Jordyn Huitema ein liebenswürdiges Fußballer-Paar ab. Doch vor sechs Monaten endete das Liebesglück der beiden kanadischen Nationalspieler: Bayern-Star Davies verkündete in seiner Instagram-Story die Trennung.

Seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Als Trennungsgrund machte die Bild eigenen Informationen zufolge die Entfernung aus. Huitema spielte lange in Paris, seit diesem Sommer in den USA für die OL Reigns. Jetzt hat Huitema neues Liebesglück gefunden.

FC Bayern: Davies-Ex angelt sich Baseball-Star

Auf Instagram lud sie zwei Fotos mit dem Baseball-Profi Julio Rodriguez hoch, auf denen sich die beiden anhimmeln. „Seattle war dieses Jahr gut“, schreibt sie dazu. Sie trägt das Trikot seines und er das Trikot ihres Klubs. Es gab bereits Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind, als sie Ende September zusammen bei einer Feierlichkeit gesehen wurden.

Der Kanadierin hat es erneut ein erfolgreicher Sportler angetan. Rodriguez ist dominikanischer Abstammung und spielt in Amerikas Top-Baseball-Liga MLB. Wie Davies gehört auch der 21-Jährige zu den jungen Stars des Sports. 2022 wurde er bereits zum All-Star-Game eingeladen und kassierte laut ESPN mindestens 210 Millionen Dollar für seine Vertragsverlängerung mit den Seattle Mariners.

Bayern-Star Davies fährt mit Kanada zur WM

Ob Bayern-Star Davies schon eine neue Flamme hat, ist nicht bekannt. Viel Zeit für Privates bleibt bei seinem vollen Spielplan ohnehin nicht. Mit dem FC Bayern absolviert er fast immer zwei Spiele pro Woche, der Übergang zur kommenden WM in Katar ist nahtlos. Auch in der kanadischen Nationalmannschaft ist er natürlich gesetzt und trifft in der Gruppenphase auf Belgien, Kroatien und Marokko.

Offenbar hat der FC Bayern einen Kumpel von Davies im Visier: Der Kanadier Jonathan David soll ein Thema an der Säbener Straße sein. (epp)