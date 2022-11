Sorge um Davies! Bayern-Star verletzt sich gegen Hertha – Droht gar das WM-Aus?

Von: Florian Schimak

Alphonso Davies verletzte sich im Spiel bei Hertha BSC. © IMAGO / Jan Huebner

Der FC Bayern muss vor der anstehenden WM-Pause wohl auf Alphonso Davies verzichten. Der Linksverteidiger verletzte sich beim Spiel gegen Hertha BSC.

Berlin – Ui, das sah überhaupt nicht gut aus! Der FC Bayern bangt nach dem Spiel bei Hertha BSC um Alphonso Davies. Der Linksverteidiger musste gegen die Alte Dame in der 64. Minute ausgewechselt werden. Was war passiert?

Alles ging sehr schnell: Davies blieb in der 63. Minuten beim Stand von 3:2 für die Bayern nach einem Defensiv-Sprint stehen und griff sich sofort an den rechten, hinteren Oberschenkel. Joshua Kimmich eilte gleich zum 21-Jährigen, selbst Schiedsrichter Bastian Dankert schaute nach Davies und deutete dann in Richtung Bayern-Bank: Auswechseln!

Für ihn feierte Lucas Hernandez sein Comeback. Der Franzose stand letztmals im August in der Bundesliga auf dem Platz, ehe er sich gegen den FC Barcelona in der Champions League einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zuzog. Rechtzeitig zur WM 2022 wurde er nun offenbar wieder fit. Doch nun könnte Davies um seine Teilnahme an dem Wüsten-Turnier bangen.

Alphonso Davies: Sorge! Bayern-Star verletzt sich gegen Hertha – Droht das WM-Aus?

Denn offenbar ist‘s eine Muskelverletzung beim Kanadier. Wie schwer diese ist, kann aktuell noch nicht genau gesagt werden. Im Anschluss an die Partie dürften sich die Bayern dazu äußern.

Neben Hernandez stand Manuel Neuer wieder auf dem Platz. Der FCB-Kapitän hatte zuletzt auch vier Wochen wegen einer Schulterverletzung gefehlt. Zudem gibt es weitere gute Nachrichten für Bundestrainer Hansi Flick: Leroy Sané wurde nach seinem Muskelfaserriss und der anschließenden wochenlangen Pause in 75. Minute gegen Hertha eingewechselt.

Viel Pech hat hingegen Timo Werner. Der DFB-Angreifer zog sich am Mittwoch in der Königsklasse beim 4:0-Erfolg von RB Leipzig bei Schachtjor Donezk einen Syndesmosebandriss zu und verpasst die WM. Es bleibt zu hoffen, dass Davies nicht ein ähnliches Schicksal widerfährt. (smk)