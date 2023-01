Bayern-Star Alphonso Davies frisch verliebt! Gibt‘s bald einen gemeinsamen Song?

Von: Florian Schimak, Philipp Kessler

Alphonso Davies ist frisch verliebt. Der Bayern-Star hat eine neue Dame an seiner Seite. Nehmen beide gar bald einen Song zusammen auf?

München – Rein sportlich war das Testspiel des FC Bayern am vergangenen Freitag gegen RB Salzburg (4:4) auf dem hauseigenen Campus keine wirklich aussagekräftige Partie, waren die Bayern-Stars nach dem intensiven Trainingslager in Doha sichtlich erschöpft. Immerhin: Das Wochenende war für Thomas Müller und Co. frei.

Name: Alphonso Davies Geburtstag: 20. November 2000 Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksverteidiger Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Alphonso Davies: Bayern-Star hat neue Freundin! Nehmen sie bald gemeinsam einen Song auf?

Lediglich in Anfangsphase sah Trainer Julian Nagelsmann Aktionen, die ihm gefallen haben dürften. „Für einen Test war es gut, wir können unsere Schlüsse daraus ziehen“, zeigte sich der 35-Jährige dennoch zufrieden. „Ich finde, wir haben wirklich sehr gut angefangen, die ersten 20 Minuten. Dann war es dünn bis zur Pause“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamdzic nach der Partie: „Die Viertelstunde nach der Pause war auch eher schwach“.

Alphonso Davies und seine neue Freundin Sheyenne. © Imago-Images/ Ulrich Wagner /Screenshot/ Instagram/ @sheyenne.jen

Einer der Auffälligsten im ersten Durchgang war dabei einmal mehr Alphonso Davies. Der Linksverteidiger marschierte die linke Seite auf und ab und machte ein ums andere Mal mit Serge Gnabry ordentlich Druck. Ob ihm seine neue Liebe Flügel verleiht? Die saß nämlich am Freitagabend auf der Tribüne und feuerte ihren Liebsten von dort aus an – trotz der winterlichen Temperaturen.

Alphonso Davies: Seine Neue saß beim Testspiel gegen RB Salzburg auf der Tribüne

Alphonso Davies‘ Freundin Sheyenne (M.) war am Freitagabend beim Testspiel des FC Bayern gegen RB Salzburg auf der Tribüne. © tz

Bis Mai 2022 war Davies mit Jordyn Huitema zusammen. Sie ist auch ein Fußball-Star. Von 2019 bis 2022 spielte sie für PSG, ehe sie im vergangenen Sommer in die USA zu OL Reigns wechselte. Inzwischen ist sie mit dem Baseball-Profi Julio Rodriguez zusammen.

Sheyenne ist nun die neue Dame an Davies‘ Seite! Wie tz.de weiß, war sie auch schon bei der WM dabei und jubelte dort im kanadischen Trikot mit der Nummer 19 – Phonzies Rückennummer in der Nationalmannschaft. Auch auf TikTok zeigte sie sich im Kanada-Outfit.

Alphonso Davies: Seine neue Freundin ist Sängerin – und sehr aktiv auf TikTok

Bei Social Media zeigt sich die Blondine dabei stets von ihrer besten Seite. Auf TikTok folgen ihr 43.000 Fans, fast 900.000 Likes haben ihre Videos. Auf Instagram hat SheyJ, wie sie dort heißt, knapp über 3000 Follower, also noch etwas Luft nach oben.

Sheyenne ist Musikerin, hat bereits einen Song auf YouToube veröffentlicht. Dieser lautet: „Honestly“ (dt. „Ehrlich“). Ob beide bald gemeinsam eine Platte aufnehmen? Denn auch Davies hat bereits das eine oder andere Mal Musik gemacht. Mit der Gruppe STUGANG nahm der Bayern-Star bereits einen Track auf und rappte dabei.

Alphonso Davies‘ Freundin: SheyJ veröffentlicht Song auf YouTube

Bevor Davies aber mit seiner neuen Freundin ins Musikstudio gehen kann, steht für den Bayern-Star am kommenden Freitag erst einmal der Re-Start der Bundesliga auf dem Programm. Dort geht es gegen Top-Verfolger RB Leipzig. Ob Sheyenne da auch auf der Tribüne sitzen wird? (smk)