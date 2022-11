Davies-Drama vor der WM 2022: Sané-Verletzung gibt ihm Hoffnung

Von: Philipp Kessler

Alphonso Davies hat sich beim Bayern-Sieg in Berlin verletzt. Ist für den Kanadier die WM 2022 in Katar jetzt gelaufen?

München - Glück im Unglück? Bayern-Star Alphonso Davies (22) hat beim 3:2 am Samstag gegen Hertha BSC in Berlin einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel erlitten. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntag mit. Der Linksverteidiger werde zwar für die beiden verbleibenden Bundesliga-Spiele in diesem Jahr gegen Werder Bremen (8.11.) und auf Schalke (12.11.) ausfallen.

Sein Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar sei jedoch laut Darstellung des Vereins „nicht in Gefahr“. Möglicherweise wird Davies aber zu Beginn des Turniers noch nicht voll belastbar sein. Kanada, das zum ersten Mal überhaupt an einer WM teilnimmt, trifft auf Belgien (23.11.) Kroatien (27.11.) und Marokko (1.12.).

FC Bayern: Untersuchungen bestätigten erste Diagnose durch Nagelsmann

Davies musste beim Sieg gegen die Hertha bereits in der 64. Minute ausgewechselt werden, fasste sich dabei an den Oberschenkel. Erst konnte eine schlimmere Verletzung nicht ausgeschlossen werden. „Laut den Ärzten, nach dem ersten Tastbefund, ist es mindestens ein Faserriss“, sagte Trainer Julian Nagelsmann (35) auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Genauere Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern bestätigten nun die erste Diagnose.

Alphonso Davies musste gegen die Hertha vorzeitig ausgewechselt werden. © Sven Hoppe/dpa

Nagelsmann: Goretzka-Auswechlung war „Vorsichtsmaßnahme“

Auch Leon Goretzka (27) wurde in Berlin vorzeitig vom Feld genommen. Laut Nagelsmann eine „Vorsichtsmaßnahme“. Der Chefcoach erklärte die Auswechslung des verletzungsanfälligen Mittelfeldspielers am Samstagabend wie folgt: „Der Platz ist schon sehr schmierig. Wenn du eine gewisse Größe und eine gewisse Gewichtsklasse hast, ist es nicht so leicht, in die Duelle reinzupflügen. Er hatte ein bisschen Schmerzen, aber ich habe bis jetzt nichts Dramatisches gehört.“

Positiv in Berlin: Abwehrspieler Lucas Hernández (26/Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) und Leroy Sané (26) gaben ihr Comeback. Der deutsche Offensiv-Star zog sich vor drei Wochen dieselbe Verletzung wie Davies zu – allerdings im linken Oberschenkel. Drei Wochen später kam er zum Kurzeinsatz gegen die Hertha. Ähnlich lange hat nun auch Davies bis zum ersten WM-Spiel der Kanadier Zeit. Das macht Hoffnung.