Amateurderby im Free-TV

Es ist das Spiel der Spiele für beide Seiten. Eine aufgeheizte und für die Regionalliga einmalige Atmosphäre erwartet die beiden Reserveteams am kommenden Sonntag zur Neuauflage des Münchener Stadtderbys.

Eine Stimmung, die auch einen "alten Hasen" wie Heiko Vogel nicht kalt lässt: "Ein Derby ist immer etwas Besonderes, speziell auch die Stimmung beim Spiel im Stadion. Darauf freuen wir uns alle sehr. Die Live-Übertragung ist ein zusätzlicher Anreiz für meine Mannschaft." Für Heiko Vogel wird es das letzte Mal sein, dass er das Derby als Trainer der Bayern-Reserve am Seitenrand erlebt. Er fällt der Umstrukturierung der Jugendabteilung des FC Bayern München zum Opfer.

Auch auf Löwenseite ist man auf das Kräftemessen mit dem ewigen "Rivalen" gespannt, wenn gleich man sich selbst in der Rolle des Außenseiter gibt. " Der FC Bayern ist mit einem klaren Auftrag in die Saison gegangen, während wir nur eine sorgenfreie Runde spielen wollten. Deswegen können wir mit positivem Druck in die Partie gehen. Vor dieser Zuschauerkulisse wollen wir die Emotionen auf dem Platz ausleben. Für mich als Trainer geht es im Derby nicht nur um gewinnen oder verlieren, sondern auch um die Art und Weise, wie wir auftreten. Dass ein Derby ansteht, merkt man in der Trainingswoche zuvor. Die Jungs sind besonders konzentriert und willig, jeder will sich zeigen, um vor so einer Kulisse auflaufen zu dürfen. Das Spiel hat durch die Tabellenkonstellation, Zweiter gegen Dritter, eine zusätzliche Brisanz."

Die Junglöwen, die aus dem Patzer der Bayern am letzten Wochenende Kapital schlugen und Platz zwei eroberten, wollen mit aller Macht vor den Bayern bleiben.

Sport1 beginnt die Übertragung am Sonntag, den 12 März ab 12:55 Uhr. Aus dem Grünwalder Stadion berichten Moderator Martin Quast, Kommentator Jörg Dahlmann und Sport1-Chefreporter Christian Ortlepp.

Quelle: fussball-vorort.de