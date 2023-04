„Nein, nein, nein“: Hellmann und Henning geraten nach Bayern-Pleite wegen Nagelsmann aneinander

Von: Marius Epp, Stefan Schmid

Als das Thema Julian Nagelsmann aufkommt, entbrennt zwischen Amazon-Moderator Sebastian Hellmann und Expertin Josephine Henning ein Zwist.

Manchester – Thomas Tuchel ist gekommen, um drei Titel zu holen. Oder zumindest zwei. Knapp drei Wochen nach seinem Amtsantritt sieht es aber ganz so aus, als würde es maximal einer. Nach dem Pokal-Aus drohen die Bayern auch in der Champions League auszuscheiden.

Beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City (zur Einzelkritik) bekamen die Münchner ihre Grenzen aufgezeigt. Im Rückspiel braucht es nun ein mittelgroßes Fußballwunder, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Eine Situation, die kaum Tuchel zuzuschreiben ist, der praktisch keine Anlaufzeit hatte. Die Bayern-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sind es vielmehr, die jetzt selbst unter Druck stehen.

Tuchel-Joker sticht nicht: Kahn und Salihamidzic unter Druck

Denn: Sie gaben Julian Nagelsmann den Laufpass – mit der Begründung: „Wir sehen unsere Ziele in Gefahr“. Die Ziele sind mit dem neuen Trainer nun nicht nur in Gefahr, sondern zum Teil schon verfehlt. Amazon-Prime-Moderator Sebastian Hellmann stellte nach der Bayern-Pleite die Frage, die sich wohl viele stellten: „Was denkt denn Julian Nagelsmann jetzt, Josy?“

Mit „Josy“ bat er die Expertin Josephine Henning, auf seine Frage zu antworten. Doch die kam bei der Ex-Nationalspielerin nicht gut an. Sie sorgte sogar für einen kleinen Zwist zwischen den beiden. Erst verzog Henning das Gesicht und verdrehte die Augen, dann sagte sie: „Nicht meine Frage, ganz ehrlich.“

Sebastian Hellmann und Josephine Henning beim Spiel Manchester City gegen RB Leipzig. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Nagelsmann-Diskussion bei Amazon Prime: Zwist bei Hellmann und Henning

Hellmann entgegnete locker: „Kannst weitergeben.“ Woraufhin Henning dann erst so richtig in Fahrt kam. „Nein, nein, nein“, erwiderte sie. „Ich sag‘ dir was: Ich hab‘ wirklich gehofft, dass das Spiel das einfach überstrahlt. Weil es einfach die zwei geilsten Mannschaften sind und wir einfach guten Fußball sehen. Deshalb winde ich mich, dir eine Antwort zu geben.“

Moderator Hellmann bemühte sich dann, Gas rauszunehmen. „Du möchtest nichts sagen, na gut.“ Die Intention hinter Hellmanns Frage war klar: War der Nagelsmann-Rauswurf gerechtfertigt? „Das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach, zu sagen, bumm, jetzt hat er (Tuchel, d. Red.) das auch nicht gebracht und dann ... hilf mir doch mal, Matthias“, wandte sie sich an Mit-Experte Sammer.

Die Amazon-Runde diskutiert über die Bayern-Pleite gegen Manchester City. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Der hatte aber ähnlich wenig Lust auf die Trainerdiskussion. „Ne, weil es jetzt zu einfach ist und deshalb würd‘ ich dazu auch nichts beitragen“, sagte er. Hellmann versuchte es dann noch bei Gomez, doch auch der blockte ab. Ob Julian Nagelsmann von alldem überhaupt etwas mitbekommen hat? Während seine Ex-Bayern in der Champions League baden gingen, verbrachte er entspannte Tage in Südtirol. (epp)