Transfer-Zweikampf: Tuchel-Wunschspieler soll beim BVB Bellingham ersetzen

Von: Jannek Ringen

Teilen

In der Meisterschaft geht es zwischen den Bayern und dem BVB heiß her. Jetzt duellieren sich beide Teams auch abseits des Platzes in der Kaderplanung.

München – Auf dem Platz liefern sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die deutsche Meisterschaft. Nach dem letzten Spieltag könnte dieses trotz sportlicher Entscheidung in die nächste Runde gehen. Der Grund dafür ist, dass sich beide Vereine um denselben Spieler bemühen.

Edson Alvarez Geboren: 24. Oktober 1997 (Alter 25 Jahre), Tlalnepantla, Mexiko Bisherige Vereine: CF America, Ajax Amsterdam Marktwert: 35 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Bayern Vakuum - auch BVB sucht Abräumer

Neben dem auserkorenen Transferziel Mittelstürmer, suchen die Bayern weiterhin einen klassischen Abräumer, den sie an die Seite von Joshua Kimmich stellen können. Dieser soll dem Nationalspieler den Rücken freihalten und vor allem die Defensive des deutschen Rekordmeisters unterstützen. Weder Ryan Gravenberch noch Leon Goretzka konnten in dieser Saison überzeugen.

Bei Borussia Dortmund könnte es im Sommer durch den Verkauf von Jude Bellingham einen Geldsegen im dreistelligen Millionenbereich geben. Auch der BVB möchte seine Mannschaft mit einem klaren Sechser verstärken. Durch einen möglichen Verkauf des Engländers würde zudem ein Platz im Mittelfeld frei werden.

Kopie von Montage Halb Halb.jpg © IMAGO / MIS; IMAGO / fohlenfoto

Ajax will 40 Millionen für Alvarez

Bei dem Spieler, den die beiden deutschen Topclubs ins Auge gefasst haben, handelt es sich um Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Der gut informierte Telegraaf aus den Niederlanden berichtet über das starke Interesse der Meisterschaftsanwärter am Mexikaner.

Ajax spielt seit den Abgängen zahlreicher Stammspieler (u. a. Gravenberch) im vergangenen Sommer eine durchwachsene Saison und verpasste die Meisterschaft. Mittlerweile steht selbst die Qualifikation für die Champions League auf der Kippe. Dennoch sind die Verantwortlichen bereit, den 25-Jährigen für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Tuchel wollte ihn bereits im Sommer

Zum neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel hatte Alvarez bereits vergangenen Sommer Kontakt. In der Sommertransferperiode versuchte der 49-Jährige, ihn zum FC Chelsea zu lotsen. Ajax ließ den Champions-League-Sieger von 2021 trotz prallgefüllter Geldbörse dreimal abblitzen.

Der mexikanische Nationalspieler sei über die gescheiterten Verhandlungen nicht sehr glücklich, weshalb die Verantwortlichen von Ajax ihm versprachen, einen Wechsel im Sommer zu erlauben. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2025 und der neu verantwortliche technische Direktor, Sven Mislintat, möchte eine schnelle Einigung nach Saisonende erzielen. (jari)