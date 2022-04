FC Bayern vor Doppel-Transfer: Mazraoui und Gravenberch im Anflug - Neue Zahlen enthüllt

Von: Alexander Kaindl

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic darf sich wohl auf zwei neue Spieler freuen: Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. © Poolfoto / Imago

Der FC Bayern München wird auf dem Transfermarkt aktiv. Offenbar stehen die Wechsel von Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch dicht bevor.

München - Präsentiert der FC Bayern München in Kürze zwei neue Spieler? Die Anzeichen verdichten sich, dass Noussair Mazraoui im Sommer an die Isar wechseln wird. Nun soll er dem deutschen Rekordmeister angeblich schon zugesagt haben. Und auch bei Ryan Gravenberch deutet alles darauf hin, dass er künftig im Bayern-Rot auflaufen wird. Der FCB bedient sich also gleich doppelt bei Ajax Amsterdam!

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter: 24 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Rechtsverteidiger Vertrag bei Ajax Amsterdam bis: 30.06.2022 Marktwert: 20 Millionen Euro

Noussair Mazraoui zum FC Bayern München? Zusage angeblich da

Der Reihe nach: Mazraoui gilt als Wunschlösung für die rechte Abwehrseite, um dort Benjamin Pavard zu ersetzen. Der Franzose soll künftig die Lücke in der Innenverteidigung schließen, die wiederum der Abgang von Niklas Süle reißt. Laut Sport1 hat Mazraoui bereits sein Go für einen Wechsel gegeben.

Diese Informationen decken sich mit denen der Transfer-Experten Fabrizio Romano und Alfredo Pedulla. Beide sind sich sicher, dass der marokkanische Nationalspieler in München landet - dem Vernehmen nach soll er rund acht Millionen Euro pro Jahr kassieren. Gut für die Bayern: Mazraoui ist ablösefrei. Ein wichtiger Aspekt in Corona-Zeiten, schließlich hat die Pandemie ein erhebliches Loch in die Kasse gerissen.

Ryan Gravenberch zum FC Bayern München? 28 Millionen Euro Ablöse

Diese Kasse muss für Mazraouis Ajax-Kollegen Gravenberch auch noch einiges bereit halten. Laut Pedulla ist eine Ablösesumme in Höhe von 28 Millionen Euro und ein 4,3-Millionen-Euro-Jahresgehalt im Gespräch. Auch dieser Deal scheint fast in trockenen Tüchern zu sein, es seien nur noch letzte Details zu klären.

Die Zusage des Mittelfeld-Juwels soll es längst geben. Romano zufolge haben sich die Bayern-Bosse bereits in Monaco mit Gravenberchs Berater Mino Raiola getroffen. Es könnte also ganz schnell gehen!

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter: 19 Jahre), Amsterdam, Niederlande Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag bei Ajax Amsterdam bis: 30.06.2023 Marktwert: 35 Millionen Euro

Transfer-News beim FC Bayern: Mazraoui und Gravenberch im Anflug - Tolisso weg?

Die Gerüchte, dass die beiden Ajax-Profis nach München wechseln, machen seit Wochen die Runde. Gravenberch soll das zentrale Mittelfeld verstärken, Mazraoui die Dauer-Baustelle in der Abwehr lösen. Möglicherweise bedeuten die beiden Neuzugänge auch weitere Abgänge beim FC Bayern: Für Corentin Tolisso dürfte ein Gravenberch-Wechsel das endgültige Aus sein. Der Franzose hat sich erneut verletzt, sein Vertrag läuft aus. Die Zeichen stehen auf Abschied. (akl)