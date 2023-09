Bayern-Keeper Neuer feiert Comeback: „Es fühlt sich toll an“

Von: Sascha Mehr

Manuel Neuer ist seinem Comeback einen Schritt näher gekommen. Erstmals seit seiner Verletzung nahm er am Mannschaftstraining des FC Bayern teil.

München – DFB-Torhüter Manuel Neuer hat in diesem Jahr noch keine Partie für den FC Bayern München absolviert. Nach der WM 2022 in Katar verletzte er sich im Urlaub. „Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können. Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen“, schrieb Neuer im Dezember vergangenen Jahres bei Instagram.

FC Bayern: Neuer zurück im Mannschaftstraining

Mittlerweile sind zehn Monate vergangen nach dem Unfall und Manuel Neuer kommt seinem Comeback so langsam näher. Er konnte am Donnerstag (28. September) erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. „Es ist ein tolles Gefühl, mit den Teamkollegen wieder auf dem Platz zu stehen. Darauf habe ich mich sehr gefreut“, so Neuer nach dem Training.

Die Nummer eins des deutschen Rekordmeisters wärmte sich zunächst mit Torwarttrainer Michael Rechner sowie den Kollegen Sven Ulreich und Daniel Peretz auf. Anschließend stand er bei einigen Übungen mit den Feldspielern zwischen den Pfosten. Neuer trainierte auch vorher schon auf dem Platz – aber lediglich torwartspezifisch.

Manuel Neuer wird im Mannschaftstraining weiter an seinem Comeback arbeiten. Wann genau der 37-Jährige wieder in einem Spiel des FC Bayern München im Tor stehen wird, ist aber noch völlig unklar. Für ihn geht es erst einmal darum, kontinuierlich auf höchstem Niveau trainieren zu können.

FC Bayern: Innenverteidger-Duo trainiert wieder

Neben dem Keeper standen auch die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano sowie Thomas Müller wieder auf dem Feld und nahmen am Mannschaftstraining teil. Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Pokalsieger RB Leipzig also etwas entspannt.

Abwehrspieler Matthijs de Ligt, der am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum einen Schlag aufs Knie bekommen hatte, fehlte hingegen weiterhin. Bei Offensivspieler Serge Gnabry wird es noch eine ganze Weile dauern, bis er auf den Platz zurückkehrt, nachdem er sich im Pokalspiel bei Preußen Münster den Arm gebrochen hatte. (smr)