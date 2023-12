Winterschlafverbot für Bayern-Stars – Trainer Tuchel zieht die Zügel an

Von: Vinzent Tschirpke, Philipp Kessler

Nach ungewohnt langer Pause muss der FC Bayern am Samstag in Frankfurt ran. Um nicht einzuschlafen, hat Trainer Thomas Tuchel die Zügel angezogen.

München - Dieter Nickles (60) bewies am Freitag Humor. Der Clubsprecher sorgte zu Beginn der Pressekonferenz am Freitag mit Trainer Thomas Tuchel (50) für Schmunzler bei den anwesenden Journalisten an der Säbener Straße. „Nach der ersten Winterpause - naja, etwas unfreiwillig - muss der FC Bayern morgen wieder ran bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga“, witzelte der ehemalige TV-Moderator.

Aufgrund der schneebedingten Verlegung des Spiels gegen Union Berlin hatten die Münchner Stars nun neun Tage Zeit, um sich auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in Frankfurt vorzubereiten.

Ungewohnt lange für die Bayern, die zuvor monatelang Woche für Woche auf Topniveau in mehreren Wettbewerben abliefern mussten und auch deshalb teilweise körperlich am Limit waren. Gefährlich für den relativ kleinen Kader.

Bayern-Spieler sollen nicht in eine Art Winterschlaf verfallen

„Ich weiß nicht genau, ob das Fluch oder Segen war, sehr ungewöhnlich“, sagte Tuchel über die Zwangspause. Manchmal krieche über „freie Zeit und Ruhe die Müdigkeit erst recht in dich rein“, erklärte der Trainer. Zu einer Art Winterschlaf wollte es Tuchel bei seinen Stars aber natürlich nicht kommen lassen.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel fordert ausschließlich Siege bis Jahresende. © Sven Hoppe/dpa

„Die Ansprache war sehr direkt und auffordernd in dieser Woche. Wir wollten auf jeden Fall, dass niemand einschläft“, betonte Tuchel. „Wir haben das Gewinnen und den Wettbewerb in den Mittelpunkt gestellt.“

Von den vier Frankfurter Pleiten in Serie wolle sich Tuchel nicht blenden lassen. „Ich sehe eine sehr gute, schnelle und flexible Mannschaft mit klarer Handschrift“, so der Coach über das Team von Ex-FCB-Assistenztrainer Dino Toppmöller (43). „Es wartet ein schweres Spiel mit viel Arbeit vor uns. Aber wir sollten bereit sein.“

Jamal Musiala ist wieder fit – Tuchel lässt Startelfeinsatz offen

Wie auch Jamal Musiala (20). Der Super-Dribbler ist nach seinem Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel wieder fit. Ob der Super-Dribbler gleich von Beginn an auflaufen wird, ließ Tuchel noch offen: „Mit Sicherheit spielt er nicht 90 Minuten. Wir werden entscheiden, ob er startet oder das Spiel für uns beendet.“

Mit einem Sieg kann Bayern an Tabellenführer Bayer Leverkusen vorbeiziehen. Die Werkself empfängt am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) die drittplatzierten Stuttgarter. Tuchel: „Zwei sehr starke Mannschaften. Beide Teams stehen absolut verdient da, wo sie im Moment stehen.“ (Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke)