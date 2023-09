„Ehekrise bei den Schweinsteigers“: Millionen Live-Zuschauer hören Bommes-Scherz in der ARD

Von: Alexander Kaindl

Bastian Schweinsteiger und Alexander Bommes liefern sich bei den ARD-Fußball-Übertragungen immer wieder lustige Wortgefechte. So auch vor dem DFB-Spiel gegen Frankreich.

Dortmund – Deutschland kann noch gewinnen! Nach fünf sieglosen Spielen hintereinander (davon vier Niederlagen) und der daraus resultierenden Beurlaubung von Bundestrainer Hansi Flick hat die DFB-Elf beim 2:1-Sieg gegen Frankreich endlich wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Bastian Schweinsteiger und Alexander Bommes waren dabei Augenzeugen.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 39 Jahre), Kolbermoor Ehefrau: Ana Ivanovic (verheiratet seit 2016) Größte sportliche Erfolge: Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Schweinsteiger und Bommes sorgen für Lacher bei ARD-Übertragung

Die beiden begleiteten das Länderspiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park für die ARD. Moderator Bommes und Experte Schweinsteiger sind dabei ein eingespieltes Team, für das Erste waren sie schon etliche Male im Einsatz. Das Duo kommt bei vielen Fans sehr gut an. Auch, weil es bei den Live-Übertragungen häufig für kurzweilige Momente sorgt.

So auch am Dienstagabend, als eine DFB-Anhängerin Schweinsteiger als neuen Bundestrainer forderte – und Bommes davon ausging, dass sie Bastians etwas weniger prominenten Bruder Tobias (der tatsächlich Trainer des Zweitligisten VfL Osnabrück ist) meinte.

Immer gut gelaunt bei den ARD-Fußball-Übertragungen: Bastian Schweinsteiger (l.) und Alexander Bommes. © Screenshot ARD

Stress im Hause Schweinsteiger-Ivanovic wegen Basketball-WM? Bommes fragt nach „Scheidungsanwalt“

Vor dem DFB-Prestigeduell gegen Frankreich, neun Monate vor der EM 2024, gab es dann noch einen anderen lustigen TV-Moment. Aufhänger war das WM-Finale der deutschen Basketballer, die sich am Sonntag die Weltmeister-Krone aufsetzten. Gegner im Endspiel war Serbien. Und bekanntlich ist Schweinsteigers Ehefrau, die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Ana Ivanovic, Serbin. Bommes wollte deshalb wissen: „Habt ihr einen Scheidungsanwalt gebraucht?“

Schweinsteiger antwortete lachend: „Das nicht. Aber es wurde sehr ruhig zu Hause.“ Tatsächlich hatte das Sport-Traumpaar kurz vor dem Finale ein gemeinsames Instagram-Video gepostet, wo es bereits angekündigt hatte, dass das Finale „sehr interessant und speziell für uns beide werden wird“. Am Ende durfte Schweini mit den Deutschen jubeln – und schickte in der ARD-Live-Übertragung noch freudige Grüße an den Deutschen Basketball-Bund: „Danke nochmal an die Mannschaft.“

Also eine „Ehekrise bei den Schweinsteigers“, wie Bommes im Nachgang an den Basketball-Schwank noch einmal ausholte? Mitnichten.

Den Deutschland-Serbien-Vergleich gibt es im Hause Schweinsteiger-Ivanovic immer wieder. Dieses Mal hatte Schwarz-Rot-Gold die Nase vorne – wenn es aber beispielsweise um Tennis geht, dominiert dann doch traditionell Serbien. Dank Novak Djokovic.

ARD mit Top-Quote dank Deutschland-Sieg gegen Frankreich

Den Bommes-Schweinsteiger-Schlagabtausch und das kurz darauf startende Spiel haben Millionen Menschen live im TV verfolgt. Laut AGF-Videoforschung sahen bis zu 10,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie. Für ein Testspiel eine enorm gute Quote. Das Erste erreichte damit von 21 Uhr bis 22.45 Uhr einen Marktanteil von 42,6 Prozent – beinahe jeder Zweite sah am Abend also den einmaligen Auftritt von Interims-Bundestrainer Rudi Völler, der unmittelbar nach dem Spiel bereits ankündigte, nicht weiter zur Verfügung zu stehen. (akl)