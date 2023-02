Ana Ivanovic ist schwanger! Schweini-Familie wächst – ARD-Frau Sedlaczek reagiert

Von: Marius Epp

Ana Ivanovic ist zum dritten Mal schwanger. Bastian Schweinsteigers Ehefrau verkündete die freudige Botschaft bei Instagram.

München – Nachwuchs für das Sport-Traumpaar! Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger erwarten ihr drittes Kind. Bei Instagram enthüllten die beiden das bisher gut gehütete Baby-Geheimnis. Die Serbin postete am Freitagnachmittag ein Foto, auf dem ihr Ehemann Basti ihren bereits leicht gewölbten Bauch berührt.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic erwarten drittes Kind

„Basti und ich sind bald offiziell in der Unterzahl“, schreibt Ivanovic. In Windeseile gratulierte der FC Bayern und auch der DFB zur Schwangerschaft. Zahlreiche Fans schlossen sich an, unter den ersten Promi-Gratulanten befand sich Ski-Legende Lindsey Vonn.

Die Familie Schweinsteiger-Ivanovic darf also bald ihr fünftes Mitglied begrüßen. Mit den Söhnen Luka (4) und Leon (3) ist Zuhause bereits einiges los – Verständigungsprobleme inklusive. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, erfährt die Öffentlichkeit wohl erst bei der Geburt.

Ana Ivanovic schwanger: Esther Sedlaczek begeistert

Am Donnerstagabend gab sich Schweinsteiger noch im Münchner Audi Dome beim Basketballspiel des FC Bayern die Ehre. Den Beitrag seiner Frau erwidert er auf Facebook mit einem Herz. Auch Schweinsteigers ARD-Partnerin Esther Sedlaczek ist begeistert von den Baby-News und reagiert mit drei herzförmigen Augen.

Die ehemalige French-Open-Siegerin Ana Ivanovic hatte im März 2018 Sohn Luka zur Welt gebracht, im August 2019 folgte Bruder Leon. Die Serbin und Schweinsteiger hatten im Sommer 2016 in Venedig geheiratet. Ivanovic hatte immer betont, „mindestens drei Kinder“ haben zu wollen. (epp/SID)