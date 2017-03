Analyse: Darum fällt den kleinen Bayern der Aufstieg so schwer

FC Bayern München II - Und wieder wird´s nichts mit dem Gang in die 3. Liga. Warum kann der FC Bayern II seiner Favoritenrolle in der Regionalliga Bayern einfach nicht gerecht werden? Einige Gründe liegen in der Zusammenstellung des Kaders.

Steht mit Mark van Bommel eine prominente Lösung für den Trainerposten der kleinen Bayern schon parat? Die Amateur-Elf des Rekordmeisters soll in der kommenden Saison von einem namhaften Übungsleiter angeführt werden. Kürzlich hatte der FC Bayern bekanntgegeben, dass die Zusammenarbeit mit Heiko Vogel nach der laufenden Spielzeit beendet wird.

Große Namen findet man auch im Kader der kleinen Bayern. Kapitän „Kalle“ Lappe ist erst vor zwei Jahren mit dem FC Ingolstadt in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Zu den erfahrenen Spielern mit höherklassiger Erfahrung gehört auch Nicolas Feldhahn. Laut DFB-Statuten dürfen die U23-Teams der Profi-Klubs auf dem Feld mit drei über 23-jährigen Akteuren aufgefüllt werden. Neben Lappe und Feldhahn handelt es sich beim FC Bayern dabei je nach Personalstand um Angreifer Torsten Oehrl oder Torhüter Andreas Rössl. Um die Achse der Routiniers herum soll die Mannschaft gebaut werden. Lappe & Co. wollen die Rekordmeister-Reserve endlich zum langersehnten Aufstieg in die 3. Liga führen. Doch reicht die Qualität der FCB-Oldies in einer Spielklasse, in der sich Jahr für Jahr eine absolute Übermannschaft zu positionieren scheint?

Im letzten Jahr Jahn Regensburg, in der laufenden Spielzeit die SpVgg Unterhaching. Der FC Bayern II zog im Kampf um den Regionalliga-Meistertitel in jüngster Vergangenheit stets den Kürzeren. Mit Sascha Bigalke, Stefan Marinovic, Dominik Stahl und Stephan Hain wissen die Hachinger die derzeit prägenden Akteure der Spielklasse in ihren Reihen. Auch wenn die Spielvereinigung nicht an die bereits erörterte DFB-Regelung gebunden ist, haben die genannten Akteure das 23. Lebensjahr längst hinter sich gelassen. Der 27-jährige Bigalke etwa kann in 21 Partien bereits 33 Torbeteiligungen (13 Tore, 20 Assists) aufweisen. Zum Vergleich: Der gesamte Kader der FCB-Amateure hat in der Saison 2016/17 erst 34 Treffer erzielt.

Keine Frage, die Routiniers im Kader der Bayern-Reserve werden ihrer Führungsrolle durchaus gerecht. Doch vergleicht man die acht Saisontore, die Kapitän Lappe bisher angehäuft hat, ergibt sich doch eine deutliche Diskrepanz zu den 23 Treffern von Haching-Goalgetter Stephan Hain. Torhüter Andi Rössl kam bisher auf acht Einsätze, blieb nicht immer fehlerfrei. Feldhahn ist der unumstrittene Dirigent in der FCB-Defensive. Unter anderem gegen Garching patzte der Abwehr-Routinier jedoch auch schon folgenschwer. Angreifer Oehrl war nach seinem Wechsel vom SV Wehen Wiesbaden lange verletzt und kam erst ab Mitte September zum Einsatz. In elf Liga-Spielen stehen für den 31-Jährigen vier Tore zu Buche. Fest steht: Wollen die kleinen Bayern in der kommenden Saison mit einem neuen Übungsleiter endlich den Aufstieg in die 3. Liga packen, muss mehr von den Routiniers kommen. Oder die Verantwortlichen schauen sich noch einmal genauer auf dem Transfermarkt um.

Für die Position zwischen den Pfosten würde eine hauseigene Lösung schon parat stehen. Tom Starke hat als dritter Torhüter hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich keine Chance mehr auf Einsätze in der Bundesliga-Mannschaft. Starke, mittlerweile 35 Jahre alt, hat in dieser Saison bereits zwei Spiele in der Regionalliga Bayern absolviert. Könnte man sich den ehemaligen Keeper der TSG Hoffenheim nicht gut als Leitwolf einer jungen, hungrigen FCB-Reserve vorstellen?

Die geplatzten Aufstiegsträume der kleinen Bayern allein an den erfahrenen Spielern festzumachen, würde sicher zu weit gehen. Auch von den sogenannten „Jungstars“ kam in den vergangenen Jahren einfach zu wenig. Talente wie Patrick Weihrauch, Julian Green oder Gianluca Gaudino haben die Regionalliga-Bühne durchaus zur Eigenwerbung genutzt. Aufstiegsreif waren ihre Auftritte dennoch nur selten. Manche Spieler schienen die Rückstufung in die Amateur-Mannschaft nach Einsätzen für das Profi-Team als regelrechte Bestrafung aufgefasst zu haben. „Ich war oft genug beleidigt, wenn ich wieder unten spielen musste“, hatte etwa Lucas Scholl kürzlich in einem Interview gesagt. Der FC Bayern ist gerade dabei, seine Jugendabteilung umzustrukturieren. Vielleicht sollte auf die Mentalität der Nachwuchsspieler künftig noch mehr Wert gelegt werden.

