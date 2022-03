Ex-Bayern-Profi wegen Ukraine-Krieg in der Kritik – Einstiger Teamkollege stellt ihn öffentlich zur Rede

Von: Antonio José Riether

Anatoliy Tymoschtschuk (l.) spielte vier Jahre lang in München. © Lackovic/imago-images

Ein ehemaliger Profi des FC Bayern verhält sich während des Ukraine-Kriegs auffällig ruhig, dabei ist er Rekordspieler des Landes. Ein Ex-Teamkollege stellte ihn nun zur Rede.

München - Seit dem Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine* ist auch der Sport von dem militärischen Konflikt beeinflusst. So starben ukrainische Fußballspieler sowie ein Biathlet* an der Front, russische Vereine und Verbände wurden währenddessen in vielen Sportarten gesperrt. Die meisten Sportler aus der Ukraine stellen sich klar hinter das eigene Volk, das sich nun täglich den Bombardierungen der russischen Armee ausgesetzt sieht. Ein ehemaliger ukrainischer Profi des FC Bayern* steht aktuell zwischen den Fronten - und wurde nun öffentlich zur Rede gestellt.

Ukraine-Konflikt: Ex-FC-Bayern-Spieler Anatolij Tymoschtschuk schweigt zum Angriff Russlands

Viele ukrainische Spieler äußerten sich deutlich zum Krieg in ihrer Heimat, die Stürmer-Legende Andrij Schewtschenko bezeichnete Wladimir Putin etwa als „Mörder“. Ausgerechnet der Rekordnationalspieler Anatolij Tymoschtschuk, der insgesamt vier Jahre lag beim FC Bayern* spielte, verzichtete bislang auf ein Statement zur Lage in seinem Heimatland. Der Triple-Sieger von 2013 ist seit März 2017 als Co-Trainer beim russischen Topklub Zenit St. Petersburg* unter Vertrag, für den er zweieinhalb Jahre auflief.

Anatoliy Tymoschtschuk

Geboren: 30. März 1979 (42 Jahre), Lutsk, Volyn Region

Nationalität: Ukrainisch (144 Länderspiele/4 Tore)

Ehemalige Vereine: Volyn Lutsk, Schachtar Donezk, Zenit St. Petersburg, FC Bayern München, Kairat Almaty

Tymoschtschuk hält im Gegensatz zu vielen Landsleuten, Spielern und Trainern anderer Nationalitäten am Job beim russischen Profiklub fest und vermied es bislang, öffentlich Stellung zu beziehen. Andere seiner Ex-Nationalmannschafts-Kollegen, etwa der langjährige Bundesliga-Stürmer Andreij Voronin - bis vor Kurzem noch Co-Trainer von Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau - verließen bereits das Land.

Dieser Umstand sorgte bei seinem ehemaligen Mitspieler aus der Nationalmannschaft* Yevgen Levchenko, der neben Profistationen in den Niederlanden und Australien auch in Russland spielte, für Unverständnis. Levchenko sprach den dreifachen ukrainischen Fußballer des Jahres daraufhin in einer offenen Nachricht auf sein Schweigen an.

Ukraine-Konflikt: Ehemaliger Nationalelf-Kollege kritisiert Tymoschtschuk - „Bist du jetzt einfach still?“

„Wir haben zusammen für dieselbe Mannschaft gespielt, haben dieses Trikot mit Stolz getragen, die Hymne gesungen, gewonnen und verloren. Bist du jetzt einfach still? Tolya, wie wirst du damit leben können?“, schrieb der 44-Jährige in Richtung seines ehemaligen Mitspielers. Levchenko, der neben seinem Job als Experte auch als Vorsitzender der niederländischen Spielergewerkschaft fungiert, zeigte sich auf Instagram bereits auf Friedens-Demonstrationen. Von Tymoschtschuk kam hingegen noch kein Signal.

Der 144-fache ukrainische Nationalspieler kam im Sommer 2009 für elf Millionen Euro nach München. Im Jahr 2008 holte er mit Zenit noch den UEFA-Pokal, wobei die Bayern im Halbfinale mit 1:1 und 4:0 aus dem Weg geräumt wurden. Insgesamt stand Tymoschtschuk bis Sommer 2013 in 132 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz, sein größter Erfolg blieb der Gewinn der Champions League 2013*. Im Kontrast dazu ist seine zweifelhafte Diskretion während der dunkelsten Tagen seines Heimatlandes wohl die größte Niederlage seiner Laufbahn. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA