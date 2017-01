Ancelotti stellt öffentliche Personalforderung an Bayern

Doha - Carlo Ancelotti stellt selten Personalforderungen an den FC Bayern und erst recht nicht öffentlich. Doch bei zwei Spielern macht der Bayern-Trainer eine Ausnahme.

Carlo Ancelotti hält seine Schäfchen, beziehungsweise in seinem Fall seine Spieler, gerne beisammen. Der Bayern-Trainer ist bekannt dafür, dass er in wichtigen Partien eher auf einen eingeschworenen Kern gut harmonierender Spieler setzt. Und die sollten neben großer Klasse am Ball natürlich auch einiges an Erfahrung mitbringen.

Besonders Letzteres dürfte der Grund dafür sein, warum sich der Italiener über die noch im Herbst fix gemachte Vertragsverlängerungen von Franck Ribéry um ein Jahr gefreut haben dürfte. Der Franzose spult war auch in der laufenden Saison kein Dauerprogramm ab, zeigt jedoch immer wieder: Auch im „hohen“ Alter von 33 Jahren hat er immer noch internationale Klasse - genau wie ein anderer Kollege in der Offensive.

FC Bayern: Zwei Vertragsverlängerungen offen

Allerdings gibt es noch zwei andere Spieler bei den Bayern, die ein für Fußballer eher gehobenes Alter haben, sich aber selber noch nicht im Herbst ihrer Karriere sehen. Der eine ist Xabi Alonso: Mit seinem Strategen auf der Sechs feierte Ancelotti bekanntlich bei Real Madrid schon große Erfolge und die Zeit der Wachablösung durch etwa Joshua Kimmich sieht der „Mister“ noch nicht gekommen.

Der andere „Oldie“ beim FCB ist Arjen Robben, um dessen Vertragsverlängerung es seit Wochen einiges an öffentlichem und spekuliertem Hickhack gibt. Die Bayern-Verantwortlichen betonten zwar stets, dass sie gerne mit dem Holländer verlängern würden, allerdings wohl nur um ein Jahr - was Robben gar nicht schmeckt.

Ancelotti: Alonso und Robben sollen bleiben

Nun hat Carlo Ancelotti seine Meinung dazu zum Besten gegeben. Der Bild sagte der Coach der Roten: „Ich habe dem Klub meine Meinung über die Spieler gesagt. Jetzt muss der Verein mit Robben und Alonso sprechen!“ Klingt nach einer klaren Forderung des Italieners, der ansonsten nicht dafür bekannt ist, seine Meinung öffentlich so deutlich zu sagen. Jedoch will er offenbar auch kein großes Fass aufmachen: „Das ist nicht meine Aufgabe im Trainingslager. Wir sind auf die Vorbereitung für die Rückrunde fokussiert.“

Klingt, als hätte Ancelotti noch große Ziele mit seinen Altstars. Und wenn er diese vielleicht nicht im diesem Jahr erreichen kann, dann doch zumindest in der nächsten Saison.

