Ancelotti-Nachfolger gesucht: Das sagen die Buchmacher

Wird ein Trainerposten vakant, dann schlägt die große Stunde der Buchmacher. Sie haben aktuell einen klaren Favoriten als Nachfolger von Ex-FCB Coach Carlo Ancelotti.

München - Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann ist für Sportwettenanbieter bwin mit Quote 1,30 klarer Favorit auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti als Trainer beim FC Bayern München. Als weiteren ernsthaften Kandidaten um das Traineramt beim Rekordmeister notiert bwin den Interimstrainer Willy Sagnol. Der Franzose wird mit Quote 3,50 noch vor Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel (Quote 8,00) notiert.

Eine Verpflichtung von Ex-PSG-Coach Laurent Blanc bringt das 21,00-Fache des Einsatzes. Mit dem 26,00-Fachen des Einsatzes belohnt bwin die Wettfans, die auf eine Verpflichtung von Jürgen Klopp, DFB-Bundestrainer Joachim Löw oder Luis Enrique setzen. Auch die ehemaligen Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann und "Triple-Coach" Jupp Heynckes sind mit Quote 26,00 notiert.

In Großbritannien sehen die Wettanbieter die Lage etwas anders: Laut express.co.uk gilt hier hinter Übergangstrainer Sagnol Thomas Tuchel als erster Anwärter auf den verwaisten Trainerstuhl bei den Bayern. Auf den weiteren Plätzen folgen Nagelsmann und Enrique. Mit Manuel Pelligrini (Hebei China Fortune) und Leonardo Jardim (AS Monaco) haben die Briten auch noch ein paar andere internationale Optionen auf dem Zettel.

