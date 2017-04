Live-Ticker: Ancelotti vor dem Dortmund-Kracher

München - Statt Triple mach‘ Double: Die Bayern wollen nach dem Champions-League-Aus ins Pokalfinale nach Berlin. In der PK verrät Carlo Ancelotti, wie er das anstellen will.

+++ Gleich geht‘s los. Während wir auf Carlo Ancelotti warten, schwitzen die Bayern-Stars auf dem Trainingsplatz. Wir melden uns gleich, wenn Carletto das Podium betritt.

+++ Herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Carlo Ancelotti! Um halb eins geht‘s los - wir sind gespannt auf die Aussagen des Bayern-Trainers.

Vorbericht

Keine Zeit zum Durchatmen für den FC Bayern: Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Real Madrid folgt morgen der nächste Kracher. Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft der Rekordmeister auf Borussia Dortmund - und will ins Finale nach Berlin.

Und ein schwereres Los hätte es auf der nationalen Fußballebene wohl kaum geben können. Die Borussia aus Dortmund flog gegen den AS Monaco ebenfalls im Viertelfinale aus der Königsklasse und will sich dafür jetzt im Pokal rehabilitieren. Wir erwarten ein heißes Duell in der Allianz Arena. Anstoß ist morgen um 20.45 Uhr. Wir tickern das Duell natürlich live.

Wer reist nach Berlin?

Es läuft nicht so recht beim FC Bayern. In der Bundesliga reichte es vergangenes Wochenende gegen Mainz 05 nur zu einem 2:2. Das bedeutet, dass der Rekordmeister wettbewerbsübergreifend seit vier (!) Partien nicht gewonnen hat. Vor dem Mainz-Remis lagen die Niederlagen gegen Real Madrid und ein torloses Bundesliga-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen. Den letzten Sieg fuhr der Rekordmeister am 8. April ein - ausgerechnet gegen den Gegner von morgen. Mit 4:1 schickten die Bayern den BVB damals nach Hause. Gegen ein solches Ergebnis hätten Bayern-Fans sicher nichts einzuwenden.

Schlechte Vorzeichen

Aber die Vorzeichen dafür sind nicht die besten. Besonders hart traft es zu Beginn der Woche Arturo Vidal. Der Freund seiner Schwester Ambar wurdevin Chiles Hauptstadt Santiago auf offener Straße erschossen. Vidal meldete sich zwar fürs Dortmund-Spiel bereit, spurlos an ihm vorbeigegangen dürfte die Tragödie dennoch nicht sein. Dazu kommt die angespannte Personalsituation bei den Bayern. Wir sind gespannt, ob Carlo Ancelotti gleich verrät, welche der zuletzt angeschlagenen Stars wieder zur Verfügung stehen. Wir begleiten die Pressekonferenz mit Ancelotti im Live-Ticker. Um 12.30 Uhr geht‘s los!

