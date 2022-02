Neue Spielerfrau in München? Ihr Freund ist der „Plan A“ des FC Bayern

Von: Alexander Kaindl

Sitzt sie bald zusammen mit ihrem Freund in einem Flugzeug nach München? Katrine Friis - Freundin von Chelsea-Star Andreas Christensen. © Screenshot Instagram / Katrine Friis

Der FC Bayern ist auf der Suche nach Verstärkung in der Abwehr. Lotsen die Münchner einen Chelsea-Star samt Model-Freundin an die Isar?

München - David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez - und jetzt auch noch Niklas Süle! Der FC Bayern München* verliert innerhalb kürzester Zeit den vierten namhaften Spieler, ohne dafür eine Ablösesumme zu kassieren. Alaba und Boateng, Innenverteidiger-Prunkstück der Triple-Saison, und Publikumsliebling Martinez hatten den Verein im Sommer 2021 verlassen, nachdem ihre Verträge zuvor nicht verlängert worden waren.

Süle folgt diesem prominenten Beispiel nun, möchte sich ab Juli 2022 anderweitig versuchen. Gerüchten zufolge soll es den deutschen Nationalspieler in die Premier League ziehen. Und möglicherweise kommt von dort auch sein Ersatz beim FC Bayern: Andreas Christensen.

Andreas Christensen vor Transfer zum FC Bayern München?

Der Däne ist einer der Kandidaten, die seit der Süle-Entscheidung mit den Bayern in Verbindung gebracht werden. Laut Bild-Fußballchef Christian Falk soll der Innenverteidiger sogar der „Plan A“ des aktuellen Spitzenreiters sein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der 25-Jährige ist ebenfalls ablösefrei, weil er bei Chelsea wohl keinen neuen Vertrag mehr erhält, und kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach.

Dorthin hatten die Londoner den Defensivexperten von 2015 bis 2017 verliehen. Seit seiner Rückkehr an die Stamford Bridge hat Christensen die Europa League, den FA Cup und die Champions League mit den Blues gewonnen, dabei zählte er fast immer zum Stammpersonal.

Andreas Christensen und Katrine Friis: Neue Spielerfrau in der Allianz Arena?

Zieht es Christensen also nach München? Die Entscheidung bespricht er natürlich auch mit seiner langjährigen Freundin: Katrine Friis. Sie kennt Deutschland ebenfalls: Der Abwehr-Star und das Model waren schon zu Christensens Gladbach-Zeiten ein Paar, seit mehr als fünf Jahren sind sie also zusammen. Immer wieder teilt die 24-Jährige Bilder von sich im Stadion, natürlich unterstützte sie ihren Freund auch im Champions-League-Finale und bei der Europameisterschaft. Sendet sie bald Grüße aus der Allianz Arena?

Kurios: Unter ihren aktuellen Instagram-Beiträgen finden sich immer wieder Kommentare von Chelsea-Fans. Einer schreibt beispielsweise: „Please get Andreas to renew. I know you love London“ - zu deutsch: „Bitte bringe Andreas dazu, seinen Vertrag zu verlängern. Ich weiß, dass du London liebst.“ Möglicherweise findet Friis aber auch Gefallen an München und jettet von hier aus zu ihren Modeljobs in der Welt? Sie wäre übrigens nicht die erste Model-Spielerfrau bei den Bayern: Leroy Sanés Freundin Candice Brook hat ebenfalls Erfahrung in diesem Metier. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA