Lewandowski wieder in München - aber ohne Familie! Üble Drohungen gegen Ana und die Kinder?

Von: Patrick Mayer, Antonio José Riether

Ein Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona steht offenbar unmittelbar bevor. Alle Entwicklungen aus München hier im News-Ticker.

Update vom 12. Juli, 22.30 Uhr: Wie mehrere Medien am Abend übereinstimmend berichten, wird Robert Lewandowski auch morgen ab 10 Uhr im Training an der Säbener Straße in München dabei sein. Wird es seine letzte Einheit im Stadtteil Harlaching?

Nach acht Jahren und 384 Bundesliga-Spielen (312 Tore) für den deutschen Rekordmeister? Stets wurden die hohe Professionalität, der Eifer und die Arbeitsdisziplin des polnischen Nationalspielers gelobt. Auch dadurch wurde der mittlerweile 33-Jährige zum unbestrittenen Torschützenkönig - und zwar siebenmal in den vergangenen neun Jahren. Nur zweimal wurde dieser Reigen unterbrochen - in der Saison 2014/15 von Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) und in der Spielzeit 2016/17 von Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund).

Bundesliga-Torschützenkönig, Saison: Spieler (Verein): Tore: 2021/22 Robert Lewandowski (FC Bayern) 35 2020/21 Robert Lewandowski (FC Bayern) 41 2019/20 Robert Lewandowski (FC Bayern) 34 2018/19 Robert Lewandowski (FC Bayern) 22 2017/18 Robert Lewandowski (FC Bayern) 29 2016/17 Pierre-Emerick Aubameyang (BVB) 31 2015/16 Robert Lewandowski (FC Bayern) 30 2014/15 Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) 19 2013/14 Robert Lewandowski (BVB) 20

Update vom 12. Juli, 21.55 Uhr: Der FC Barcelona steht vor einer Verpflichtung von Robert Lewandowski vom FC Bayern. Um Budget freizumachen, muss ein 25-jähriger Holländer wohl nach England wechseln. Denn: Die Katalanen müssen eine Regel der spanischen Liga im Blick haben. Die Hintergründe.

Welche Rolle spielt Uli Hoeneß? Offenbar hakt der Transfer von Robert Lewandowski auch am FCB-Patron

Update vom 12. Juli, 21.30 Uhr: Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, hakt der Transfer von Robert Lewandowski nach Barcelona auch noch an Bedenken von Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte seinem Klub jüngst dazu geraten, lieber auf die Ablöse zu verzichten, da es derzeit keine adäquate Alternative auf der Position des Mittelstürmers gebe.

„Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben - mit Robert Lewandowski“, erklärte Hoeneß am Rande des Abschiedsspiels von Kommentator-Legende Werner Hansch bei Sport1: „Das ist jetzt im Moment nicht ganz so gelaufen, wie er und speziell sein Spezialagent (Pini Zahavi, d. Red.) das wollen, und dann ist man sauer. Ich würde allen Beteiligten empfehlen, sachlich zu bleiben, die Sache nicht eskalieren zu lassen, und dann wird auch über dem Haus Lewandowski/Bayern München wieder bald die Sonne scheinen.“

Laut SZ würde Hoeneß „aller Welt gerne beweisen, dass sein Verein immer noch beides kann: einen Spieler wie Sadio Mané holen und einen wie Lewandowski halten“. Dass beide Superstürmer in der kommenden Bundesliga-Saison zusammenspielen, gilt mittlerweile als recht unwahrscheinlich.

Man kennt sich: Bayern-Patron Uli Hoeneß (Mi.) und Stürmer Robert Lewandowski (re.). © IMAGO / Jan Huebner

48 bis 50 Millionen Euro Ablöse? FC Barcelona bereitet finales Angebot an die Bayern vor

Update vom 12. Juli, 20.30 Uhr: Wie unter anderem die Münchner Abendzeitung berichtet, ist an diesem Dienstag noch kein verbessertes Angebot für Robert Lewandowski beim FC Bayern eingegangen. Zuletzt war verschiedenen Medienberichten zufolge von einer fixen Ablöse zwischen 48 und 50 Millionen Euro die Rede.

Wie unter anderem Sport1 schreibt, besserten die Katalanen ihr Angebot zuletzt noch einmal deutlich nach, nachdem sie eigentlich partout nicht mehr als 40 Millionen Euro fix und fünf Millionen Euro an Boni bieten wollten. Ab welcher Summe werden die Summe des Bundesliga-Giganten schwach?

Warten auf das finale Angebot aus Barcelona: Noch soll es nicht beim FC Bayern eingetroffen sein

Update vom 12. Juli, 19.34 Uhr: Um 16.22 Uhr hat Lewandowski das Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße verlassen. Er wartet weiterhin auf das finale Angebot vom FC Barcelona, mit der Hoffnung, dass die Bayern-Bosse dies annehmen. Ausgang bis jetzt? Offen.

Update vom 12. Juli, 18.30 Uhr: Am Dienstagmittag trafen sich an der Säbener Straße erstmals Sadio Mané und Robert Lewandowski. Die beiden (Noch-) Superstars des FC Bayern, denn es ist weiterhin fraglich, ob der Pole bleibt. Am liebsten würde der FC Barcelona ihn kommende Woche schon mit auf US-Tour nehmen. Barca testet dort gegen Inter Miami (19. Juli) und Red Bull Newy York (30. Juli). Passenderweise sind auch die Bayern auf US-Tour - vielleicht wird dort ja der Lewandowski-Deal fixiert?

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: Robert Lewandowski unterzieht sich in München Leistungstests

Update vom 12. Juli, 14.50 Uhr: Während die meisten Spieler des FC Bayern am Dienstagvormittag trainierten, befand sich Robert Lewandowski im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Dort unterzog sich der Pole einigen Leistungstests, zu denen er mit seinem grünen Bentley gefahren wurde. Erst am Nachmittag zeigte er sich in seinem Dienstwagen an der Säbener Straße.

Am Tag zuvor kam Lewandowski bereits in München an, allerdings alleine und ohne seine Familie. Grund dafür sollen übelste Drohungen - darunter auch Todesdrohungen - gegen den Stürmer gewesen sein. Lewandowski habe sich aufgrund dessen dagegen entschieden, mit seiner Familie nach München zu reisen, berichtet das polnische Sportportal Sportowe Fakty. Somit werden Ehefrau Anna und die beiden Töchter erst einmal nicht nach Deutschland zurückkehren.

Robert Lewandowski könnte bald für den FC Barcelona auflaufen. © IMAGO / Newspix

Robert Lewandowski verlässt Klinikum nach Leistungstest mit eigenem Wagen

Update vom 12. Juli, 11.02 Uhr: Einige Bayern-Stars starteten erst heute in die Vorbereitung. Die Nationalspieler, die am Dienstag die Herz- und Lungentests am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder absolvierten, verpassten auch die erste Einheit des Tages am Trainingsgelände. Robert Lewandowski, der mit einem grünen Bentley-Cabrio angefahren kam, verließ die Klinik etwa um 10.20 Uhr morgens.

Erstmeldung vom 12. Juli: München - Am 12. Juli wollte Robert Lewandowski eigentlich nicht in München sein. Doch der FC Bayern blieb im Transferpoker mit dem FC Barcelona über die vergangenen Wochen hart, weshalb der Stürmer am Montagabend nach seinem Urlaub wieder in die Landeshauptstadt zurückkehrte. Die Fans sind gespannt: erscheint der Torjäger nun beim Mannschaftstraining oder verzichtet er auf die ersten Einheiten bei den Münchnern und forciert seinen Wechsel?

Lewandowski in München: Bayern-Stürmer startet mit Pflichttermin zum Saisonauftakt

Am Dienstag ist der abwanderungswillige Weltfußballer jedenfalls wie vorgesehen zum Leistungstest bei Rekordmeister Bayern München erschienen, wie der Sport-Informations-Dienst bestätigte. So fuhr der Pole um kurz nach neun Uhr morgens in einer grünen Luxuskarosse am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg vor, auch ein Video von Sky-Reporter Torben Hoffmann bestätigt die Anwesenheit Lewandowskis. „Kein Trainingsstreik wie angekündigt“, schreibt der ehemalige Bundesliga-Profi dazu.

Andere Stars wie Mannschaftskapitän Manuel Neuer sowie seine DFB-Kollegen Thomas Müller und Leroy Sane erschienen zuvor ebenfalls in der Klinik. Anders als die restlichen Spieler waren die Nationalspieler-Nachzügler, zu denen auch Lewandowski zählt, bei der ersten möglichen Einheit am Dienstag um 10 Uhr nicht auf dem Trainingsplatz dabei.

Robert Lewandowski: Barcelona bietet offenbar die geforderte Ablöse - Entscheidung naht

Nach Sport1-Informationen will die Lewandowski-Seite noch diese Woche eine Einigung zwischen Klub und Spieler. An der Teampräsentation am Samstag, 16. Juli, möchte der Angreifer keinesfalls teilnehmen, spätestens vor der USA-Reise, die am darauffolgenden Montag beginnt, möchte Lewandowski den Klub verlassen.

Der Transfer wird trotz der „Basta“-Ansage von FCB-Boss Oliver Kahn als wahrscheinlich eingestuft, zu tief sind die Gräben zwischen dem Stürmerstar und dem deutschen Rekordmeister nach den vergangenen Wochen. Dementsprechend soll der FC Barcelona sein Angebot wieder etwas erhöht haben, nun beträgt es dem SID-Bericht nach die geforderten 50 Millionen Euro. Gut möglich also, dass die Bayern-Verantwortlichen Lewandowski für diese Summe von seinem letzten Vertragsjahr beim FCB erlösen.

Robert Lewandowski vor Abflug zum FC Barcelona

Diese Woche wird die Zukunft entschieden, jeden Tag könnte die Entscheidung fallen. Sollte der 33-Jährige am Wochenende noch Spieler des FC Bayern sein, wird er wohl mit gemischten bis negativen Reaktionen bei der Teamvorstellung rechnen müssen. Vielleicht befindet er sich am Samstag jedoch schon in Katalonien. Es kommt alles auf die nächsten Stunden und Tage an. (ajr)