Angriff auf Bayern-Fans in Madrid: CSU-Landrat schaltet Anwalt ein

Madrid - Unter den von Polizisten im Madrider Stadion angegriffenen Fans des FC Bayern waren auch der Deggendorfer CSU-Landrat Christian Bernreiter und seine Söhne. Er schaltet einen Anwalt ein.

Halbzeit beim FC-Bayern-Spiel der Champions League in Madrid, bei dem später die Münchner nach einem 2:4 gegen Real aus dem Wettbewerb ausscheiden sollten. Nach fünf Minuten der Pause stürmen plötzlich mit Schlagstöcken bewaffnete spanische Polizisten den Bayern-Block, bedrängen Anhänger und prügeln auf sie ein. Es gibt Prellungen, Platzwunden. Unter den Fans steht auch der Präsident des Bayerischen Landkreistags, der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (53, CSU). Der Familienvater ist auch nach fast einer Woche noch so geschockt vom brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte, dass er einen Anwalt eingeschalten will. „Die Polizisten haben ohne Grund nach links und rechts geschlagen.“ In der Gruppe, die attackiert wurde, befand sich auch sein Sohn (17), der nach einem Treffer auf die Brust über Atemnot klagte. Es gibt Fotos, die den Jugendlichen im Tumult zeigen. Bernreiter: „Da ist man ja wie eingesperrt, da kann man nicht einfach raus!“

Weitere bekannte bayerische Politiker verfolgten aus ein paar Metern Entfernung die Szenen – etwa CSU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU), deren Mann und der Landrat von Hof, Oliver Bär, sowie Sepp Niedermaier, Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen. Weshalb die Lage von spanischer Seite her eskalierte? Niemand hat eine Erklärung: „Es gab keine Pyros, keinerlei Auseinandersetzungen. Alle waren friedlich“, berichtet Bernreiter.

Im Laufe der Woche will er sich mit seinem Anwalt beratschlagen. „Viel rauskommen wird wohl nicht. Aber man muss etwas tun, es geht nicht, dass in der EU friedliche Leute, die nichts getan haben, einfach so von der Polizei zusammengeschlagen werden.“ Auch Ministerpräsident Horst Seehofer und Staatskanzleichef Marcel Huber seien inszwischen wegen des Vorfalls eingeschaltet.

Schlagstöcke gegen Bayern-Fans: Spanische Polizei stürmt Gäste-Block Zur Fotostrecke

Schon am Wochenende hat sich der Vorstand des FC Bayern an die Bundesregierung gewandt. „Nach wie vor sind wir entsetzt über das maßlos übertriebene Vorgehen spanischer Polizisten gegen einen Teil unserer Fans im Bernabeu-Stadion“, so Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. In einem Schreiben an das Bundeskanzleramt wurde die Bundesregierung gebeten, „bei der spanischen Regierung gegen den unverhältnismäßigen, gewalttätigen Polizeieinsatz Protest einzulegen und Aufklärung zu verlangen“. Als Auslöser des Sturms auf den Block gilt mittlerweile ein nicht genehmigtes Transparent eines FC-Bayern-Fanclubs aus Bordeaux. Deswegen so eine Attacke?

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Bernreiter Polizeigewalt bei einem Champions-League-Spiel erleben musste: In Turin im Februar 2016 war er bereits Zeuge von grundloser Brutalität und Willkür von Seiten der Polizei geworden. Danach sagte er entsetzt: „Es geht ganz klar um die Sicherheit von unbescholtenen Bürgern!“

mc