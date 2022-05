Anna Lewandowska: Die Frau an der Seite von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski

Von: Robert Märländer

Anna Lewandowska ist mehr als nur die Frau an der Seite des Bayern Stürmers - Die Unternehmerin unterhält sechs Firmen mit über 120 Mitarbeitern

München - Robert Lewandowski schießt für den FC Bayern Tore am Fließband, aber wer ist eigentlich Anna Lewandowska, die schöne Frau an seiner Seite, mit der er seit 2013 verheiratet ist? Auch wenn der Fußball im Mittelpunkt des Paares steht und sich ihre Planungen nach Trainingseinheiten und Spielen richten müssen, steht Anna Lewandwoska ihrem Ehemann in Sachen Erfolg in nichts nach. Ganz im Gegenteil. Denn sie hat sogar einen nicht unerheblichen Anteil an der erfolgreichen Karriere ihres Mannes, wie sich immer wieder zeigt.

Sie selbst war ebenfalls lange Zeit erfolgreiche Profisportlerin im Karate und hat insgesamt 29 Medaillen in ihrer Karriere gewonnen, darunter auch neun Medaillen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Außerdem ist sie Absolventin der Akademie für Sport in Warschau. Auch in anderer Hinsicht zeigt sich, dass Anna Lewandowska viel mehr ist als nur „die Ehefrau von“.

Privates und Familie von Anna Lewandowska

Anna Lewandowska (geb. Stachurska), wurde am 7. September 1988 im polnischen Łódź geboren und hat einen jüngeren Bruder. Ihr Vater ist Kameramann, ihre Mutter Produzentin bei einem TV-Sender. Anna Lewandowska ist nur wenige Wochen jünger als ihr Ehemann Robert Lewandowski, den sie 2013 heiratete. 2017 kam die gemeinsame Tochter Klara zur Welt - 2020 gab es mit Baby Laura weiteren Familienzuwachs.

Anna Lewandowska: Ernährungsberaterin und Fitnessexpertin

Doch auch nach ihrer sportlichen Karriere ist Anna ein echter Erfolgsmensch. Sie ist mehrfach zertifizierte Ernährungsexpertin und hat durch ihre Beraterfunktion nicht nur maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit und Karriere ihres Mannes. Auch andere Sportler profitieren davon, wie beispielsweise Arkadiusz Milik und der frühere Bundesliga-Profi Artur Sobiech. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie ihr eigenes Buch „Fit und schlank mit Anna“, welches über 90 Rezepte aus ihrem Programm als Fitnessexpertin enthält.

Außerdem berteibt sie noch ihre eigene Cafékette namens „Healthy Store by Ann“, die vom Prinzip her wie Starbucks nur mit gesünderen Lebensmitteln funktioniert. Die Kette ist eng mit ihrer „foods by Ann“-Linie verknüpft. Auch eine Fitness-App, sowie ein eigener Blog stehen auf ihrer Agenda als Ernährungsberaterin und Fitnessexpertin.

Robert Lewandowskis Ehefrau führt sechs Unternehmen mit über 120 Mitarbeitern

Abseits ihrer Tätigkeiten als Ernährungsberaterin vertreibt Anna Lewandowska auch noch eine eigene Kosmetiklinie und ist Miteigentümerin eines Elternportals. Sie selbst sagte 2019, dass sie sechs Unternehmen führte und deren Mitarbeiterzahl bei rund 120 Personen lag.

Anna Lewandowska ist erfolgreiche Influencerin auf Instagram

Anna Lewandowska verbindet ihre vielen beruflichen Tätigkeiten mit ihrer Karriere als Influencerin auf Instagram. Sie versorgt ihre 2,5 Millionen Follower auf Instagram regelmäßig mit neuen Inhalten. Sie zeigt sich dabei als echter Fitness-Freak und weiß natürlich auch, wie sie ihre eigenen Produkte auf der Plattform in Szene setzen kann.

Was auffällt: Ihr Ehemann Robert Lewandowski taucht zwar gelegentlich auf ihren Bilden auf, doch als Influencerin ist Anna ganz offensichtlich nicht auf das berühmte Gesicht vom FC Bayern München mit der beeindruckenden Statistik angewiesen. Im Januar 2020 hatte ihr Instagram-Channel rund 2,5 Millionen Follower und knapp 6.000 veröffentlichte Beiträge.

Auch abseits der beruflichen Karriere stehen Sport und Fitness bei der Familie hoch im Kurs. Eine fortwährend gesunde Ernährung, viele sportliche Aktivitäten und eine positive Einstellung sind für Robert Lewandowskis Ehefrau Anna Lewandowska drei wichtige Elemente für ein ein gesundes und gutes Leben.