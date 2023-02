Spielhalle und Stripclub: Freundin von Bayern-Star de Ligt posiert auf dubioser Straße in München

Model zeigt sich oft in der Stadt

Annekee Molenaar, die wohl bekannteste Spielerfrau beim FC Bayern, zeigte sich zuletzt in einer äußerst dubiosen Ecke in der Münchner Innenstadt.

München – Als wohlhabende Person lässt es sich in München gut leben. Die Shoppingmöglichkeiten sowie die vielen Luxus-Restaurants in der Altstadt ziehen viele Betuchte in den Dunstkreis der Maximilianstraße, die vor allem für Designerläden und bekannt ist. Auch Profis des FC Bayern sowie deren Partnerinnen sind ab und zu in der Innenstadt zu sehen, eine genießt die Stadt offenbar besonders. Annekee Molenaar, Freundin von Matthijs de Ligt, teilt regelmäßig Eindrücke aus der Stadt. Auch vor zwielichtigen Ecken macht sie nicht Halt, wie ein Foto beweist.

FC Bayern: Annekee Molenaar, Freundin von Matthijs de Ligt, in obskurer Straße unterwegs

Matthijs de Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar sind bereits seit 2018 ein Paar, gemeinsam zogen sie im Juli aufgrund des Transfers des Verteidigers von Juventus Turin zum FC Bayern in die bayerische Landeshauptstadt. Seitdem teilt das 23-jährige Model ständig Fotos aus ihrer neuen Heimatstadt und zeigte ihren mehr als 448.000 Followern bereits im Sommer ihre Hotspots in München.

Molenaar, die aufgrund ihrer hohen Social-Media-Aktivität kein Geheimnis darauf machte, dass sie und ihr Freund zu Beginn in einem Münchner Luxus-Hotel am Hofbräuhaus wohnten, postete am Sonntag neue Bilder aus der Stadt. Auf Instagram posierte die Niederländerin erneut in der Innenstadt, allerdings verschlug es sie diesmal in eine dubiose Ecke.

FC Bayern: Annekee Molenaar fotografiert sich vor Spielhalle und Stripclub

Statt einer Balenciaga- und Cartier-Filiale im Hintergrund fotografierte sich Molenaar vor einer Tabledance-Bar, wie auf dem Schnappschuss gut zu erkennen ist. Dabei handelt es sich um das „DolceVita“ in der Maderbräustraße, einer Seitenstraße in unmittelbarer Nähe zum Hofbräuhaus. Neben dem Striptease-Lokal ist mit einer Spielhalle noch ein weiteres anrüchige Etablissements zu sehen.

Annekee Molenaar: User scherzen über „Geheimtipp“ auf dem Foto der FC-Bayern-Spielerfrau

Man könnte meinen, dass Molenaar ihre Zeiten in Amsterdam so sehr vermisst, dass sie sich in München auf die Suche nach verdächtigen Betrieben machte. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei aber um einen Zufall, zu nah liegt die Gasse vom Zentrum der Reichen und Schönen.

Auch einige User wunderten sich, so fragte einer: „Warum stehst du vor einer Tabledance-Bar?“, eine andere scherzt: „Die Location im Spiegelbild ist ein Geheimtipp“. Ob Molenaar auch bei Nacht in der obskuren Ecke unterwegs sein wird, ist jedoch fraglich, und wenn dann wohl nur in Begleitung ihres 1,89-Meter-Mannes. (ajr)

Rubriklistenbild: © Screenshot: Instagram (@annekeemolenaar)