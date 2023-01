Freundin postet Winterbilder aus München – Bayern-Star de Ligt „bekommt das nicht so mit“

Von: Florian Schimak

Matthijs de Ligt spielt seit einem halben Jahr für den FC Bayern. Seine Freundin Annekee Molenaar scheint sich in München sehr wohl zu fühlen.

München/Doha – Es war ein entspannter Matthijs de Ligt, der da am Dienstagmittag auf der PK des FC Bayern saß. Trotz der aktuellen Anstrengungen im Trainingslager des Rekordmeisters in Doha. Es ist das erste für den Innenverteidiger, der im Sommer erst kurz vor Saisonstart an die Säbener Straße wechselte.

„Es ist sehr intensiv. Nach drei Wochen Urlaub musst du etwas mehr machen“, gestand der Niederländer, der im Sommer noch mit erheblichen Fitnessdefiziten zu den Bayern gekommen war: „Wir trainieren gut, aber es ist auch wichtig, gut zu regenerieren“. Am Montagnachmittag hatten die Bayern-Stars das erste Mal frei. De Ligt nutzte diese Zeit, um auf Zimmer zu entspannen, wie er verriet.

Name: Matthijs de Ligt Geburtstag: 12. August 1999 Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2027) Position: Innenverteidiger Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Matthijs de Ligt beim FC Bayern: Innenverteidiger-Duo mit Upamecano

Ein halbes Jahr steht de Ligt nun bei den Bayern unter Vertrag. Durch die schwere Verletzung von Lucas Hernandez dürfte er zunächst in der Abwehrzentrale an der Seite von Dayot Upamecano gesetzt sein. Auch, wenn mit Daley Blind ein Ersatz für den Franzosen geholt wurde.

„Daley und ich verstehen uns super“, erklärt de Ligt, der Blind aus der gemeinsamen Ajax-Zeit und aus der niederländischen Nationalmannschaft kennt: „Er ist ein sehr guter Spieler, intelligent, sehr gut mit dem Ball am Fuß. Ich glaube, er wird uns auch in wichtigen Spielen helfen können.“

Annekee Molenaar (l.) ist die Freundin von Bayern-Star Matthijs de Ligt (2.v.r.). Sie wohnen in München. © Screenshot/Instagram/@annekeemolenaar /IMAGO / Ulrich Wagner

Annekee Molenaar und Matthijs de Ligt fühlen sich in München wohl

Ansonsten fühlt sich der Innenverteidiger in München sehr wohl. Doch nicht nur der Bayern-Star, auch seine Freundin Annekee Molenaar zeigt sich immer wieder begeistert von der bayrischen Landeshauptstadt und teilt dies auf Instagram mit. Als de Ligt auf der PK von der tz darauf angesprochen wird, gibt er sich zunächst unwissend.

„Ach, ihr meint die Urlaubs-Fotos“, versteht de Ligt die tz-Frage erst mit Verzögerung: „Ich bin niemand, der viel auf Social Media ist, daher bekomme ich das nicht so mit.“ Anschließend gerät der 23-Jährige ins Schwärmen. „Sie ist sehr wichtig für mich“, so de Ligt: „Mein bester Freund, ich bin froh, dass sie meine Freundin ist.“

Annekee Molenaar postet Winterbilder aus München – Freund und Bayern-Star de Ligt „bekommt das nicht so mit“

Vor zwei Wochen hatte Molenaar Bilder aus dem Winterurlaub in der Schweiz gepostet. Auch Bilder von den Malediven, um den WM-Frust abzubauen, zeigte sie. Zudem schickte sie Weihnachtsgrüße über Instagram gemeinsam mit Freund Matthijs an ihre Follower. Vor wenigen Tagen zeigt sie Schnappschüsse von sich und de Ligt, wie beide durch München flanieren (siehe Instagram-Embed oben).

Der Bayern-Star posiert dabei einmal auf einer Parkbank an der Isar vor dem Deutschen Museum, mit einem Softdrink in der Dose. Molenaar selbst zeigt sich ebenfalls an der Isar, allerdings an der Reichenbachbrücke und mit einem Kaffee in der Hand.

Aktuell muss Molenaar bekanntermaßen auf München-Ausflüge mit ihrem Mathijs verzichten. Bis zum 12. Januar befindet sich de Ligt mit den Bayern im Trainingslager in Doha. Am 13. Januar gibt es ein Testspiel gegen RB Salzburg, ehe am 20. Januar mit der Partie bei RB Leipzig die Rückrunde beginnt. (smk)