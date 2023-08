FC Bayern wehrt sich gegen massive Vorwürfe von Mané-Berater

Von: Manuel Bonke

Das Kapitel Sadio Mané ist Geschichte beim FC Bayern. Doch nicht für dessen Berater. Die Münchner wehrten sich jetzt gegen dessen Anschuldigungen.

München – Vor knapp einer Woche hat der FC Bayern München seinen Transfer-Flop Sadio Mané (31) in die Wüste geschickt. Mittlerweile hat der Senegalese sein Pflichtspiel-Debüt für Saudi-Club Al-Nassr gefeiert. An der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo (38) feierte er am Wochenende den Einzug ins Viertelfinale des Arab Club Champions Cup. Es macht den Anschein, als fühle sich Mané in seiner neuen Heimat auch abseits des Platzes wohl, wenn der gläubige Muslim beispielsweise mit Freunden eine Moschee besucht.

Nach Abgang in die Wüste: Mané-Berater erhebt massive Vorwürfe gegen FC Bayern

Eigentlich könnten alle Parteien mit dem Wechsel zufrieden sein. Doch Bacary Cissé, seines Zeichens PR-Berater von Mané, tritt in einem Interview ordentlich gegen den deutschen Rekordmeister nach. In der wirren Abrechnung beim französischen TV-Sender RMC teilt er gegen die Bayern aus – und schreckt dabei auch nicht vor Rassismus-Vorwürfen zurück.



In erster Linie geht es um den Streit zwischen Mané und Leroy Sané (27) nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City (tz berichtete). „Jeder, der den europäischen Fußball kennt, weiß, dass Leroy Sané ein sehr herablassender Junge ist“, der sich im besagten Moment „in der Tat“ rassistisch geäußert habe, so Cissé. Doch der Berater setzt noch einen drauf: „Wenn Manés Hautfarbe Leroy Sané gestört hat, dann störte sie auch die Verantwortlichen des FC Bayern München.“

Sadio Manés (r.) Berater erhob nach dem Abgang seines Schützlings aus München schwere Vorwürfe gegen den FC Bayern um Trainer Thomas Tuchel (l.). Doch der Rekordmeister wies diese jetzt deutlich zurück. © Imago / Propaganda Photo / Sven Simon

„Gegenstandslos“: FCB wehrt sich gegen Rassismus-Anschuldigungen von Mané-Agent

Im Senegal wurde bereits kurz nach dem Vorfall berichtet, Sané habe Mané als „Black Shit“ bezeichnet. Dabei hatte Sané damals lediglich „Lass mich in Ruhe“ gebrüllt. Den Bossen wirft Cissé ebenfalls Rassismus vor: „Sadios Gehalt hat die Deutschen gestört, sie haben nicht verstanden, wie ein Afrikaner in den Verein kommt und vor allen anderen zum Topverdiener wird. Also wollten sie ihn loswerden.“



Der Verein, der sich mit der Aktion „Rot gegen Rassismus“ gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzt, lässt diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen und erklärt auf Nachfrage: „Wir haben unseren Vertrag mit Sadio Mané in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Rassismusvorwürfe, wie sie jetzt erneut aus Sadios Umfeld erhoben werden, sind gegenstandslos und waren es von Anfang an.“



Berater von Ex-Bayern-Star Mané teilt auch gegen Coach Tuchel aus

Selbst Trainer Thomas Tuchel (49) sieht sich massiven Vorwürfen ausgesetzt. Cissé: „Er entschuldigte sich bei Sadio. Er hatte ihm nämlich versprochen, ihn in seinem Team spielen zu lassen. Aber das geschah nicht. Das Management sagte ihm, er solle Sadio nicht einsetzen.“

Hierzu stellt Bayern klar: „Auch hat unser Trainer Thomas Tuchel nie zu Sadio gesagt, er dürfe ihn nicht mehr einsetzen. Der FC Bayern hat Sadio Mané als Mensch und Spieler geschätzt.“ So viel Souveränität wäre für das Mané-Management wünschenswert. (Manuel Bonke)