Nach Bayern-Rückschlag: Tuchel bekommt wohl Wunschlösung - und zwar umgehend

Von: Patrick Mayer

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO/Moritz Mueller

Thomas Tuchel kämpft gegen Widerstände rund um den FC Bayern - und bekommt dabei wohl Unterstützung. Ein Wechsel nach München soll kurz bevorstehen.

München - Der Schiedsrichter, der Platz in der Münchner Allianz Arena, die Chancenverwertung seiner eigenen Mannschaft: Trainer Thomas Tuchel haderte beim 1:1 (0:0) seiner Bayern gegen Manchester City mit so vielem, dass er - völlig in Rage - vom zeitweise überforderten Schiedsrichter Clement Turpin kurz vor Spielende mit Gelb-Rot auf die Tribüne verwiesen wurde.

FC Bayern: Thomas Tuchel soll schnell einen neuen Co-Trainer bekommen

Nach dem neuerlichen Champions-League-Aus der Münchner im Viertelfinale, dem dritten in Folge, braucht es beim deutschen Bundesliga-Rekordmeister Express-Lösungen, um jene deutsche Meisterschaft bei zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund und noch sechs verbleibenden Spieltagen nicht auch noch zu gefährden.

Vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (22. April, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) soll Gerüchten zufolge plötzlich selbst Bayern-Boss Oliver Kahn wegen der verpassten Ziele zur Disposition stehen, was der Fußball-Riese aus der Isarmetropole umgehend dementierte. An der dortigen Säbener Straße soll Tuchel nun schnellst möglich Unterstützung erhalten - und zwar durch einen neuen Co-Trainer.

Konkret: Wie die englische Times berichtet, steht Anthony Barry - Tuchels ehemaliger Assistent beim FC Chelsea - kurz vor einem Wechsel nach München. Bei seiner Präsentation als neuer Bayern-Trainer hatte Tuchel Barry Ende März als seinen „absoluten Wunsch“ bezeichnet.

Thomas Tuchel: Bayern-Trainer arbeitete mit Anthony Barry bei Chelsea zusammen

Der Poker um den Co-Trainer der „Blues“, die gegen Real Madrid (0:2, 0:2) ebenfalls das Halbfinale der Königsklasse verpasst hatten, steht demnach unmittelbar vor dem Abschluss. Die Bayern werden laut Times für Barry sogar eine Ablöse zahlen. Wie viel, wird nicht genannt. Wann genau er an die Säbener kommen soll, wird indes ebenfalls nicht erwähnt, während jede Hilfe gebraucht wird, um eine sichtlich verunsicherte Mannschaft wieder aufzurichten.

Einst gemeinsam für den FC Chelsea, bald vereint in München: Thomas Tuchel (Mi.) und Assistent Anthony Barry (2.v.re.). © IMAGO / PRiME Media Images

Der 36-jährige Engländer kam im Sommer 2020 zu Chelsea und war unter Tuchel unter anderem für die Standards zuständig. Zusammen gewannen sie nach der Saison 2020/21 überraschend die Champions League gegen ManCity.

Markant: Barry hat noch einen Zweitjob. So ist der gebürtige Liverpooler unter dem Spanier Roberto Martinez auch Co-Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. (pm)