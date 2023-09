Manchester United fehlen gegen Bayern 267 Millionen Euro

Von: Patrick Mayer

Teilen

Manchester United tritt zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern ohne drei teure Stars an. Einer davon ist Harry Maguire, der aktuell im Fokus steht.

München - Mittwochabend, Flutlicht, Champions League: FC Bayern gegen Manchester United - es ist diesmal ein ungleiches Duell, wenn die favorisierten Münchner auf die schwer gebeutelten Engländer (21 Uhr, hier im Live-Ticker) treffen. Dem Premier-League-Klub werden in der Allianz Arena gemessen am Spielermaterial 267 Millionen Euro fehlen.

Denn: Sowohl Harry Maguire als auch Jadon Sancho und der Brasilianer Antony werden nicht im ManUnited-Kader stehen. Der 23-jährige Flügelstürmer Antony, dem von seiner Ex-Freundin und zwei weiteren Frauen Missbrauch vorgeworfen wird, ist bis auf Weiteres suspendiert. Dasselbe gilt für Ex-BVB-Star Sancho, nachdem der 21-jährige Außenangreifer Trainer Erik ten Hag öffentlich bezichtigt hatte, angeblich Unwahrheiten über ihn zu verbreiten.

FC Bayern gegen Manchester United: Harry Maguire fehlt in München

Bitter: Antony, gekommen von Ajax Amsterdam, hatte den englischen Rekordmeister im Sommer 2022 kolportiert 95 Millionen Euro Ablöse gekostet. Ein Jahr zuvor kam Sancho für eine Ablöse von 85 Millionen Euro aus Dortmund. Maguire (von Leicester City) hatte 2019 kolportiert 87 Millionen Euro Ablöse gekostet – macht insgesamt 267 Millionen Euro. Bis heute ist Maguire damit der teuerste Verteidiger der Transfer-Geschichte. Gegen die Bayern muss auch Maguire passen, verletzungsbedingt, wie es heißt. Rätselraten um den englischen Nationalspieler.

Denn: Um welche Verletzung es sich genau handelt, gab der Klub nicht bekannt. Indes gilt der 30-jährige Verteidiger als mental angeschlagen, nachdem ihn nach etlichen Patzern auf dem Fußballplatz mittlerweile sogar die eigenen Fans auspfeifen und er bei Social Media mit Häme überzogen wird. Unter anderem hatte Maquire beim 3:3 Englands gegen Deutschland im Juni zwei Gegentore maßgeblich verschuldet. Im Podcast „Copa TS“ hatte Weltmeister Christoph Kramer (Gladbach) in der Folge „Die Macht der Fans“ kürzlich referiert, dass es kein Wunder sei, dass Maguire als fehleranfällig gelte, wenn er die ganze Zeit ausgepfiffen werde. Das setze einem Spieler zu, so Kramer.

Polarisierender Verteidiger von Manchester United: Harry Maguire. © IMAGO / Shutterstock

Harry Maguire: Weil Manchester-United-Fans pfeifen - Mutter beschwert sich bei Instagram

Jüngst schaltete sich sogar Maguires Mutter Zoe ein und polterte bei Instagram: „Ich als Mutter finde es beschämend und inakzeptabel, wie viele negative und beleidigende Kommentare mein Sohn von einigen Fans, Experten und den Medien erhält.“ Zuvor hatte der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate die anhaltende Kritik am formschwachen Abwehrspieler scharf verurteilt. „Das ist ein Witz“, sagte Southgate nach Englands Auswärtssieg im Testspiel gegen Schottland (3:1), bei dem Maguire ein Eigentor unterlaufen war. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wird“, meinte er weiter.

Das ist ein Witz. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wird.

Die schottischen Fans hatten den Verteidiger nach dessen Einwechslung zur zweiten Halbzeit sofort mit Schmähgesängen bedacht, nachdem Maguire bei Manchester United im Juli das Kapitänsamt verloren hatte. „Er erläuterte mir seine Gründe, und obwohl ich persönlich äußerst enttäuscht bin, werde ich weiterhin jedes Mal, wenn ich das Shirt trage, mein Bestes geben“, schrieb Maguire damals bei Twitter als Reaktion zur Entscheidung ten Hags: „Seit dem Tag, an dem ich die Rolle vor dreieinhalb Jahren übernommen habe, war es ein großes Privileg. Ich habe alles getan, was ich konnte, um United zum Erfolg zu verhelfen - auf und neben dem Spielfeld.“

Harry Maguire muss in München passen: Manchester-United-Verteidiger steckt im Formtief

Zweifelt ten Hag an Maguires Verfassung, während Manchester United im Chaos versinkt und von den ersten fünf Saisonspielen in der Premier League (Platz 13) drei verloren gingen? Maguire hatte nur einen Kurzeinsatz von 23 Minuten gegen den FC Arsenal (1:3) bekommen. Gegen Wolverhampton (1:0), Nottingham Forest (3:2) und zuletzt gegen Brighton (1:3) stand er ohne Einsatz im Kader, für den er gegen Tottenham Hotspur (0:2) nicht mal berücksichtigt worden war. Jetzt wird er auch in München nicht auf dem Platz stehen, wenn in Fröttmaning gegen den FC Bayern die Champions-League-Hymne ertönt. (pm)