„Wollte es allen beweisen“: Mané bereut Abschied vom FC Bayern

Sadio Mané hat erstmals sein Aus beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern bestätigt. Der Senegalese steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

München – „Der Abschied vom FC Bayern München tut mir weh“, sagte der Angreifer dem Pay-TV-Sender Sky: „Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht.“ Der 31 Jahre alte Senegalese steht vor einem Transfer zum saudischen Club Al-Nassr, der notwendige Medizincheck wurde Berichten zufolge für den Montagabend erwartet.

Mané wollte sich eigentlich beim FC Bayern beweisen

Passend dazu twitterte Transferexperte Fabrizio Romano am frühen Dienstagmorgen, dass Sadio Mané seinen Medizincheck in Dubai absolviert hat und die Verträge vorbereitet und später unterschrieben werden sollen.

„Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können“, sagte der Angreifer. „Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft.“ Der FC Bayern München war am Sonntag ohne den Stürmerstar von Japan nach Singapur geflogen.

FC Bayern und Sadio Mané beenden Missverständnis

Mané war vor einem Jahr für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Er konnte die hohen Erwartungen nur anfangs halbwegs erfüllen. Nach einer Verletzung, infolgedessen der Angreifer auch die WM in Katar verpasste, kam er nicht wieder in Topform.

Zusätzlich zu seinen stark nachlassenden sportlichen Leistungen leistete sich Mané einen Eklat, als er gegen Teamkollege Leroy Sané nach dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City handgreiflich wurde. Infolgedessen sollen auch mehrere Teamkollegen von dem 31-Jährigen abgerückt sein.

Der FC Bayern hält durch den Verkauf den wirtschaftlichen Schaden im Rahmen. Der Senegalese war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt, für etwa dieselbe Summe soll Mané jetzt nach Saudi-Arabien wechseln. Zudem spart sich der deutsche Rekordmeister das fürstliche Gehalt (soll bei 22 Millionen Euro liegen) ein, welches jetzt für den anvisierten Transfer von Harry Kane frei wird. (dpa/kk)