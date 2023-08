Kane schießt FC Bayern zum Derbysieg gegen Augsburg – Abwehr-Tiefschlaf kostet Tabellenführung

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane erzielte gegen Augsburg seine ersten Tore für den FC Bayern in der Allianz Arena. © Mladen Lackovic/Imago

Der FC Bayern besiegt den FC Augsburg. Harry Kane erzielt seine ersten Tore in der Allianz Arena. Das Derby im Ticker zum Nachlesen.

SCHLUSSPFIFF: Der FC Bayern feiert einen souveränen 3:1-Heimsieg im Derby gegen den FC Augsburg. Leroy Sané brachte den Rekordmeister durch das erzwungene Eigentor von Uduokhai in Führung. Harry Kane legte mit einem Doppelpack nach, der Rekordzugang traf per Handelfmeter und in typischer Torjägermanier – seine ersten Tore in der Allianz Arena für die Bayern. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Das Gegentor in der Schlussphase kostet den Bayern die Tabellenführung, Union Berlin steht dank der besseren Tordifferenz an der Spitze.

FC Bayern – FC Augsburg 3:1 (2:0)

Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Mazraoui (70. Laimer), Upamecano, Kim (82. de Ligt), Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (70. Müller), Sané (70. Tel), Coman - Kane Aufstellung FC Augsburg: Dahmen - Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj (66. Breithaupt), Dorsch - Vargas (66. Cardona), Demirovic - Michel (66. Beljo), Berisha (66. Tietz) Tore: 1:0 Uduokhai (Eigentor, 32.), 2:0 Kane (40., Handelfmeter), 3:0 Kane (69.), 3:1 Beljo (86.)

90. Minute +3: Die Augsburger versuchen es zwar nochmal, doch gefährlich werden die Angriffe nicht mehr. Die Bayern spielen das Ding konzentriert runter.

90. Minute: Tel versucht es aus 15 Metern, zieht jedoch deutlich über den Kasten. Es gibt vier Minuten Nachschlag. Die Bayern bringen den Sieg über die Runden.

Bayern-Abwehr im Tiefschlaf: Gegentor kostet Tabellenführung

86. Minute: TOOOOOOOOR für den FC Augsburg. Die Bayern scheinen die Partie schon abgehakt zu haben und befinden sich im Tiefschlaf. Beljo taucht nach einem feinen Steckpass frei vor Ulreich auf und schiebt ein. Nur noch 1:3. Ulreich ist bedient, der Torwart hätte gerne zu null gespielt.

85. Minute: Kane knapp vorbei! Der Stürmer wird von Laimer per Flanke bedient, kann den Ball aber nicht platzieren wie gewünscht und köpft vorbei.

82. Minute: Fast das nächste Eigentor von Uduokhai. Der Verteidiger fälscht eine Laimer-Hereingabe gefährlich ab, doch Dahmen ist schnell unten in der Ecke und pariert.

77. Minute: Darf Kane hier und heute noch an seinem Dreierpack schrauben? Noch steht der Mittelstürmer auf dem Rasen der Allianz Arena.

70. Minute: Jetzt wechselt Tuchel dreimal: Laimer, Müller und Tel kommen für Mazraoui, Gnabry, Sané.

Harry Kane schnürt Doppelpack: Torjäger verwertet Coman-Vorlage

69. Minute: TOOOOOOOOOOR für den FC Bayern. Harry Kane schnürt den Doppelpack. Der Torjäger wird von Coman in Szene gesetzt und spitzelt den Ball über Dahmen hinweg.

68. Minute: Sané nimmt Fahrt auf und schlenzt das Leder an den linken Pfosten.

66. Minute: FCA-Coach Maaßen wechselt gleich vierfach: für Breithaupt, Cardona, Beljo und Tietz kommen Rexhbecaj, Vargas, Michel und Berisha.

64. Minute: Dahmen zeigt gegen Gnabrys Kopfball eine Glanzparade. Am Keeper liegt es sicher nicht, dass die Augsburger zurückliegen.

63. Minute: Sané verpasst den nächsten Treffer. Dahmen ist an einem Mazraoui-Querpass noch dran und verhindert dadurch, dass Sané abschließen kann.

56. Minute: Kim unterläuft ein Fehlpass im Aufbau, der Südkoreaner bügelt seinen Fehler aber sofort wieder aus. Die Bayern haben nach der Pause alles im Griff.

52. Minute: Sané! Der Zehner setzt zum Dribbling an und zieht kurz vorm Strafraum ab, das Leder verrutscht ihm allerdings.

49. Minute: Kane will nachlegen. Coman findet die Lücke und steckt auf den Torjäger durch, doch Kane wird beim Abschluss noch von Uduokhai gestört und verfehlt das Tor.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte. Die Bayern laufen mit der Führung im Rücken direkt hoch an.

HALBZEIT: Nach drei Minuten Nachspielzeit geht es in die Pause.

44. Minute: So schnell geht‘s! Der FCA macht eigentlich ein gutes Auswärtsspiel, beide Gegentore sind extrem bitter. Die Bayern führen etwas glücklich mit 2:0.

Kane verwandelt Elfmeter: Engländer erzielt erstes Tor in der Allianz Arena

40. Minute: TOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern. Harry Kane erzielt seinen ersten Treffer in der Allianz Arena, die zum Tollhaus wird. Kane übernimmt die Verantwortung und platziert den Elfmeter halbhoch im Tor, Dahmen fliegt vergeblich.

39. Minute: Elfmeter! Daniel Siebert schaut sich die Situation am Monitor an und zeigt auf den Punkt. Dorschs Handspiel fand knapp innerhalb des Sechzehners statt.

37. Minute: Die Bayern fordern Elfmeter. Kimmich schießt und Dorsch blockt mit der Hand. Der Schiedsrichter lässt jedoch weiterlaufen, dann wird die Szene gecheckt.

Bayern geht in Führung: Sané erzwingt Eigentor

32. Minute: TOOOOOOOOOR für den FC Bayern. Sané zwingt Dahmen zu einer Parade. Dann prallt die Kugel Uduokhai an die Füße und rollt ins Tor. Der Verteidiger kann das Eigentor nicht mehr verhindert. Die Torlinien-Uhr vibriert und die Bayern dürfen jubeln.

28. Minute: Goretzka versucht es aus der Distanz. Dahmen lenkt den Schuss über den Kasten.

27. Minute: Beste Chance des Spiels – und die haben die Augsburger. Doch Demirovic verzieht im Strafraum.

26. Minute: Bei den Bayern läuft es noch nicht rund, viele Ungenauigkeiten schleichen sich ins Spiel der Münchner ein. Harry Kane konnte im Angriff noch nicht in Szene gesetzt werden.

20. Minute: Die Bayern tun sich schwer gegen stabile Augsburger, die bislang alles cool weg verteidigen.

17. Minute: Diesmal haben die Bayern Platz, Sané Pass in den Lauf von Coman gerät aber viel zu steil für den Franzosen.

15. Minute: Der Augsburger Konter rollt, doch Mazraoui verhindert aufmerksam das entscheidende Zuspiel.

11. Minute: Der FCA präsentiert sich in der Allianz Arena mutig und sucht immer wieder den Weg nach vorne. Für die Bayern ergeben sich so allerdings Räume, beinahe wäre Gnabry durch gewesen, doch Engels grätscht dazwischen.

6. Minute: Die Augsburger klären die erste Kimmich-Ecke. Im Anschluss sucht der Kapitän per Flanke den Kopf von Harry Kane, das Zuspiel gerät aber deutlich zu hoch.

4. Minute: Gnabry wird in der Spitze gesucht, doch Uduokhai passt auf und läuft den langen Ball ab.

3. Minute: Der Bayern übernehmen wie erwartet von Beginn an das Zepter. Die Augsburger agieren aus einer kompakten Defensive, ohne sich jedoch hinten reinzustellen.

ANPFIFF

Update, 17.25 Uhr: Gleich rollt der Ball in der Allianz Arena. Der FC Bayern bittet den FC Augsburg zum Derby. Darf Kane heute vor heimischem Publikum erstmals jubeln?

Update, 17.15 Uhr: Die Bayern könnten heute mit einem hohen Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga von Union Berlin übernehmen. Nach dem souveränen 4:0 zum Auftakt in Bremen, ist gegen Augsburg der nächste Dreier fest eingeplant. Die Gäste spielten nach dem Pokal-Aus in Unterhaching, in der Vorstadt Münchens, letzte Woche 4:4 gegen Gladbach.

Update, 16.35 Uhr: Auch die Aufstellung der Augsburger ist raus. FCA-Coach Enrico Maaßen nimmt nach dem wilden 4:4 gegen Gladbach zum Start keine Änderungen vor. Im Angriff ruhen die Hoffnungen auf Berisha, der den Bayern in der Vorsaison drei Tore eingeschenkt und auch mit Salzburg im Herbst 2020 in beiden Champions-League-Duellen gegen die Münchner getroffen hat. Knipst der Bayern-Schreck auch in seinem fünften Spiel gegen Bayern?

Bayern-Aufstellung gegen Augsburg: Tuchel lässt Müller auf der Bank

Update, 16.25 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da! Müller sitzt auch gegen Augsburg zunächst auf der Bank. Trainer Thomas Tuchel bringt Gnabry für den verletzten Musiala (Muskelfaserriss). Sané spielt auf der Zehn. Der wechselwillige Pavard steht nicht im Kader.

Vorbericht: München – Die Bundesliga ist zurück in der Allianz Arena. Der FC Bayern empfängt am Sonntagnachmittag den FC Augsburg. Bayrisches Derby in München.

Musiala fällt aus: Tuchel muss Aufstellungs-Rätsel lösen

Die Bayern gehen mit dem Wissen in die Partie, dass im Sturmzentrum wieder eine Tormaschine auf Hochtouren läuft. Harry Kane hat vor einer Woche beim Auftaktsieg in Bremen direkt gezeigt, warum er für viel Geld verpflichtet wurde und einen Treffer beim Bundesliga-Debüt erzielt.

So darf und soll es aus Münchner Sicht gerne weitergehen. Allerdings fällt mit Jamal Musiala ein wichtiges Glied in der Lieferungskette für Kane aus. Der Ballvirtuose hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt somit verletzt. Wie löst FCB-Coach Thomas Tuchel in seiner Aufstellung gegen Augsburg das Musiala-Rätsel? Eine Option wäre natürlich Thomas Müller, allerdings könnte auch Serge Gnabry durchstarten.

Pavard vor Abschied: Transfer-Wirbel vor Augsburg-Derby

Während also noch einige Fragezeichen herrschen, was das Personal auf dem Platz angeht, gibt es kurz vor Transferschluss einen großen Aufreger außerhalb des Rasens. Benjamin Pavard will die Bayern in den kommenden Tagen unbedingt verlassen. Ein Abschied rückt näher, Pavards Mailand-Aktion im April erscheint dementsprechend in neuem Licht.

Tuchel hat zwar angekündigt, dass er weiterhin auf den Franzosen setzen möchte, ein Einsatz dürfte angesichts des Transfer-Wirbels der letzten Tage aber überraschen. Bereits in Bremen saß der wechselwillige Verteidiger nur auf der Bank, Mitte der Woche meldete sich der Weltmeister für einen Tag krankheitsbedingt ab. Zudem hoffen die Bayern noch auf einen Sechser-Transfer.

FC Bayern gegen Augsburg im Live-Ticker: Transfer-Wirbel kurz vor Anpfiff

Den Gegner aus Augsburg gilt es derweil aus Bayern-Sicht nicht zu unterschätzen. Vor knapp einem Jahr setzte es eine 0:1-Niederlage, allerdings in der Fuggerstadt. Der FCB feierte zu Hause gegen den FCA in zwölf Bundesliga-Heimspielen zehn Siege, bei einem Remis und einer Niederlage aus der Saison 2014/15.

Heute dürfen sich die Fans in der Allianz Arena auf eine Aufstellungs-Revolution freuen. Verfolgen Sie das Bundesliga-Duell zwischem dem FC Bayern und Augsburg am Sonntag, um 17.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)