Bayern-Fans planen gegen VfB offenbar Protest-Aktion, „die München so noch nicht erlebt hat"

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart. Nicht nur das Sportliche steht im Mittelpunkt. Die FCB-Fans planen offenbar einen Protest mit Pyrotechnik.

München – In der Allianz Arena könnte es am Sonntagabend richtig heiß werden …

Wenn der FC Bayern und der VfB Stuttgart (hier sehen Sie den Bundesliga-Hit kostenlos) im Süd-Gipfel die Klingen kreuzen, dürfte es auf dem Rasen hitzig zur Sache gehen. Doch auch auf den Rängen gibt es Zündstoff-Potenzial, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bayern-Fans planen offenbar einen Mega-Protest – der sich nicht nur gegen die DFL richtet – mit jeder Menge Pyrotechnik.

FC Bayern vor Stuttgart-Kracher: FCB-Fans wollen mit Pyrotechnik protestieren

An diesem Spieltag schweigen die Fans in Deutschlands Fußballstadien die ersten zwölf Minuten. Der Boykott ist eine Reaktion auf den von der DFL geplanten Einstieg von Investoren. Die aktive Fan-Szene fühlt sich von den Profiklubs übergangen und hätte sich mehr Mitsprache bei der Entscheidung gewünscht.

Auch die Anhänger des FC Bayern schließen sich der Aktion an. Ursprünglich gab es laut Bild sogar den Plan, dass die Südkurve gegen Stuttgart 90 Minuten lang still bleibt. Aus Solidarität zu den anderen Klubs hat man sich jedoch dagegen entschieden. Doch damit nicht genug. Die FCB-Fans sind nicht nur über die DFL, sondern auch über die UEFA verärgert, und wollen deshalb dem Bericht zufolge für mächtig Pyro-Alarm sorgen.

Die Fans des FC Bayern (hier in Kopenhagen) planen gegen Stuttgart offenbar den Einsatz einer großen Menge von Pyrotechnik. © Sven Hoppe/dpa

Bayern-Fans planen offenbar Protest-Aktion, „die München so noch nicht erlebt hat“

Insider sagen demnach Pyrotechnik in der Größenordnung, „die München so noch nicht erlebt hat“, voraus. Ordner und Sicherheitskräfte an der Allianz Arena sollen jedoch bereits vorgewarnt sein. Wie groß der Pyro-Protest tatsächlich ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

Fakt ist: Die Bayern-Fans sind richtig sauer, weil der Verein von der UEFA für ein Fehlverhalten beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen hart sanktioniert wurde. Neben einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro droht den Fans der Ausschluss für eine Partie, sollte es erneut zu Auffälligkeiten kommen.

Bayern-Fans sauer über UEFA-Strafe in der Champions League

„Anlass war der Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock des FC Bayern bei Spielen der Champions League, insbesondere beim Gastspiel im Parken-Stadion in Kopenhagen“, teilte der Rekordmeister in einer Stellungnahme zur Strafe mit.

Die Androhung der UEFA findet der Bayern-Anhang für völlig überzogen. Deshalb soll es wohl einen „Jetzt-erst-recht-Protest“ geben. Sollte es in der Allianz Arena zum großen Knall kommen, bleiben Sie in unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart stets auf dem Laufenden. (ck)