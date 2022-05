Meisterschalen-Ticker: Müller auf Party angefressen - „Haben bei uns aktuell eine Situation ...“

Von: Florian Schimak

Teilen

Thomas Müller überreicht nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart die Meisterschale an die Fans des FCB. © IMAGO / MIS

Der FC Bayern bekam bereits am 33. Spieltag die Meisterschale überreicht. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gab es besondere Szenen.

Der FC Bayern bekam am 33. Spieltag nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart die Meisterschale überreicht

Der Rekordmeister hätte sich gerne mit einem Sieg vor eigenem Publikum verabschiedet

Die Übergabe der Meisterschale an Julian Nagelsmann und Co. zum Nachlesen

21.15 Uhr: Das war‘s von der Meisterfeier in der Allianz Arena. Die ganz große Party mit den Fans in der Stadt findet dann am kommenden Sonntag auf dem Münchner Marienplatz statt.

21.07 Uhr: Warum hielt eigentlich Thomas Müller bei dem Meisterschaftsfoto sein Trikot in die Linse? Der FCB-Star erklärte die kuriose Situation nach der Partie folgendermaßen: „Wir hatten ein weiteres Trikot dabei, falls das alte nass wird. Leon hat dann gesagt, dass ich das Trikot ins Foto halten soll, weil der Flock bestimmt von einem Spieler ist, der heute nicht zu sehen war“, so der 32-Jährige: „Dann stand halt meine Nummer drauf. Das war der Witz, weil man das ja normal macht, wenn ein Spieler verletzt fehlt.“

20.46 Uhr: Wie schwer ist eigentlich so eine Meisterschale? „Schwer, sie ist schon schwer“, verrät Julian Nagelsmann. Der 34-Jährige hatte zum ersten Mal das Ding in der Hand. Wirklich happy aber wirkt er zunächst nicht. „So kurz nach dem Spiel, wenn man nicht gewonnen hat, ist es nicht ganz so schön“, verrät er bei DAZN: „Der Sieg über den BVB war emotionaler.“

20.09 Uhr: Nun spricht der Kapitän des FC Bayern! „Ich bin froh, dass wir die Schale in den eigenen Händen halten“, so Manuel Neuer: „Der Sieg gegen Dortmund war natürlich was anderes. Aber auch heute hätten wir gerne mit einem Sieg die Schale entgegengenommen“. Und was gibt‘s in Sachen Vertragsverhandlungen Neues? „Die Gespräche laufen ganz gut, es sieht also ganz gut aus“, so der FCB-Keeper.

Video: Stuttgart crasht Bayern-Meisterfeier

20.04 Uhr: Was ist heute beim FC Bayern noch geplant? „Wir müssen ja für unsere Meisterfeier inzwischen ja aufpassen“, sagt Müller mit einem schelmischen Grinsen: „Nach dem Sieg über den BVB gab‘s schon eine Feier, die war ziemlich anstrengend. Dann gab‘s den Ausflug auf die iberische Halbinsel und kommende Woche die offizielle Meisterfeier auf dem Rathausplatz. Keine Ahnung, ob es heute noch was gibt.“

19.59 Uhr: Thomas Müller ist nun der erste FCB-Star, der sich vor die DAZN-Mirkos zu Sandro Wagner und Laura Wontorra stellt. „Auch wenn viele schon das Prozedere kennen, es ist einfach schön“, zeigt sich der Routinier glücklich. Doch dann schlägt die Stimmung etwas um: „Wir haben eine Situation bei uns aktuell, da kann man ein paar Dinge heute einfach ausblenden. Es gibt sehr viele Experten, die den Finger in die Wunden legen. Auch wenn es manchmal gar keine Wunden gibt.“

FC Bayern: Meisterschalen-Ticker! Müller auf Party angefressen

19.50 Uhr: Jetzt wird‘s doch emotional! Niklas Süle wird von den Fans auf dem Zaun gefordert. Natürlich geht der Abwehr-Star hoch, bekommt ein Mikro in die Hand und darf nun mit den Fans feiern. Die stimmen etwas ironischerweise „Hadi, hadi, hadi, ho… BVB...“ an. Die Anhänger wollen, dass Süle etwas anderes anstimmt, doch der ruft nur ein „Mia san mia“ ins Mikro und klettert vom Zaun.

19.48 Uhr: SENSATIONELL! Thomas Müller schnappt sich die Schale und gibt sie kurzerhand den Fans in der Kurve! Dort bricht natürlich tosender Jubel aus. Ob das Ding auch heil wieder kommt?

19.47 Uhr: Der Torschütze zum 2:2 ist der erste Gesprächspartner bei DAZN: „Wenn man das Spiel komplett betrachtet, ist das Unentschieden gerecht“, so Sasa Kalaijdzic: „Wir hatten zwei Hundertprozentige, aber auch die Bayern hatten Riesenchancen. Summa sumarum ist das verdient so.“

19.44 Uhr: Das sind jetzt aber schönen Szenen. Nach dem obligatorischen Meisterfoto geht das Team dorthin, wo das Herz des Rekordmeisters schlägt: Zu den Fans in die Südkurve! Yes, und da kommt auch so etwas wie Stimmung auf.

Meister-Party beim FC Bayern: Nagelsmann bekommt erstmals die Schale überreicht

19.42 Uhr: Jetzt bekommt Nagelsmann das Ding! Eher unspektakulär. Kaum ist der FCB-Coach mit seinem Jubel fertig, gehen die ersten FCB-Stars schon langsam von der Tribüne in Richtung Meisterfoto.

FC Bayern: Meisterschalen-Ticker! So feiern Nagelsmann & Co. in der Allianz Arena © IMAGO / MIS

19.41 Uhr: So richtig große Emotionen kommen bei den Beteiligten allerdings nicht auf. Selbst Omar Richards, der erstmals Meister wurde, jubelt mit der Schale in der Hand eher zurückhaltend.

FC Bayern: Party in der Allianz Arena! Schöne Geste von Thomas Müller

19.39 Uhr: Tolle Geste! Als Zweiter übernimmt Müller die Schale, gibt sie aber direkt an Tanguy Nianzou weiter. Der Youngster hatte gegen den VfB Stuttgart wieder einmal einen unglücklichen Auftritt.

19.38 Uhr: Als Letztes betritt Manuel Neuer die Bühne ... und reckt die Schale im Konfettiregen in die Höhe!

19.36 Uhr: Da sind sie auch schon. Das ging aber schnell! Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. marschieren auf die kleine Bühne, die inmitten der Allianz Arena steht. Alle Kicker bekommen von Hopfen eine Meister-Medaille überreicht.

19.34 Uhr: Die DFL-Chefin Donata Hopfen ist schon mal dem Rasen. Gleich müssten auch die FCB-Stars kommen.

Der FC Bayern bekam am Sonntagabend in der Allianz Arena die Meisterschale überreicht. © IMAGO / MIS

FC Bayern: Meisterschalen-Party! So feiern die FCB-Stars in der Allianz Arena

München - Der FC Bayern hatte sich im letzten Heimspiel der Saison 2021/22 sportlich eine andere Party in der Allianz Arena gewünscht. Zu Gast war Abstiegskandidat VfB Stuttgart - und der macht es dem Team von Julian Nagelsmann über 90 Minuten nicht gerade einfach.

Mit einem 2:2 konnten die Münchner nach dem desolaten Auftritt in der Vorwoche beim 1. FSV Mainz auch gegen die Schwaben keine Wiedergutmachung betreiben. Durch ein Eigentor (35.) und Thomas Müller (44.) traf der FCB zwar zwei Mal ins Schwarze, aber ein Sieg gab es nicht.

FC Bayern: Meisterschalen-Ticker! So feiern Nagelsmann & Co. in der Allianz Arena

Trotzdem gab es für die FCB-Stars und ihren Trainer im Anschluss an die Party etwas zu feiern. Immerhin wurde die Meisterschale übergeben. Für Nagelsmann war es das erste Mal, dass er die „hässlichste Salatschüssel der Welt“ überreicht bekam. Wir berichten von der Schalenübergabe in der Allianz Arena. (smk)