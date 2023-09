Berühmte Influencerin sorgt auf Tribüne für Verwirrung – Arena-Geflüster zum Wiesn-Spiel

Von: Florian Schimak

FC Bayern gegen Bochum, das waren viele Tore und viel Bier. Es ist ja auch Oktoberfest in München. Das lockt auch Influencer ins Stadion. Das Arena-Geflüster.

München – O‘zapft is‘! Und das schon seit über einer Woche. Doch am Sonntag (24.) dürfen die Stars des FC Bayern dann auch ganz offiziell auf die Wiesn.

Auch, wenn sie die vom Trainer vorgegebenen drei Siege aus den letzten drei Heimspielen während des Oktoberfests nicht ganz erreicht haben. Aber da ist der Thomas dann nicht so und lässt das Last-Minute-Remis gegen Bayer Leverkusen (2:2) dann irgendwie doch als emotionalen Dreier zählen.

Arena-Geflüster: FC Bayern bekommt zur Wiesn Motivationshilfe aus Südtirol

Als Tuchels Bayern am Samstagmittag während des sogenannten Italiener-Wochenendes auf der Wiesn die Fanclub-Freunde aus Bochum zu Gast hatten, war in der Allianz Arena natürlich mal wieder allerhand los. Nicht nur Kate Kane samt Kinder inklusive Baby Edward waren zu Gast, auch eine Brass-Band aus Südtirol.

Und die sorgten schon vor der Arena für Super-Stimmung, als die Bayern-Stars gerade erst mit dem Bus anfuhren. Ob die Motivationshilfe der Jungs aus dem idyllischen Sterzing mit ein Grund war, dass die Münchner am Ende mit 7:0 gewannen? Gehen wir mal davon aus.

Eine Volksmusik- und Brass-Band aus Südtirol war am Samstag in der Allianz Arena zu Gast. © tz

Von „Cordula Grün“ bis zu „Hulapalu“: Wiesn-Hits im Stadion begeistern Arena-Geflüster wenig

In der Arena liefen dann eine Stunde vor dem Spiel altbekannte Wiesn-Klassiker wie „Cordula Grün“ oder „Hulapalu“. Insofern hatten man gar nicht das Bedürfnis, auf die Theresienwiese zu stürmen und eine Mass zu inhalieren. Wiesn-Feeling gab‘s auch im Stadion. Muss man aber auch wollen.

Für Aufsehen auf der Tribüne sorgte dieses Mal nicht Manuel Neuer, der samt Freundin an seinem gewohnten Platz saß und jeden Bayern-Treffer eifrig beklatschte. Viel mehr war es Influencerin Dagi Bee, die mit dem Bayern-Captain in einer Reihe saß und eine kleine Entourage samt Ehemann im Schlepptau hatte.

Influencerin Dagi Bee war am Samstag beim 7:0-Erfolg des FC Bayern in der Allianz Arena. © tz/Instagram/Screenshot/@dagibee

Die Bratwurst und das Bier (?) mussten für die fast 7 Millionen Follower natürlich sozial-medial in Szene gesetzt werden. Auch das obligatorische Küsschen mit Ehemann Eugen Kazakov durfte nach Spielende nicht fehlen.

Etwas kurios war es dann, als ein älteres Pärchen um ein Foto bat. Allerdings nicht, um sich mit der Influencerin ablichten zulassen, sondern um von sich selbst ein Andenken-Schnappschuss aus der Arena mit nach Hause zu nehmen.

Arena-Geflüster: Bayern-Stars nach Sieg über Bochum schon im Wiesn-Fieber

Ansonsten hielten sich auch die Bayern-Stars in der Mixed Zone dieses Mal auffällig zurück. Lediglich Thomas Müller und Sven Ulreich sprachen mit den wartenden Reportern. Der Rest war vermutlich schon in heller Aufregung ob des Besuchs des Oktoberfests am Sonntag. Das sah im vergangenen Jahr anders aus (s. Fotostrecke).

Ob Leroy Sané und Co. überhaupt noch wissen, wo die Lederhose aus dem Vorjahr im Keller rumfliegt? Da wird‘s den Kickern nicht anders gehen als so manchem Fan oder Journalisten. Egal! Hauptsache, o‘zapft is! (smk)

