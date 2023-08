Arena-Geflüster: Bayern-Neuzugang und ESC-Sternchen lösen Tribünen-Verwirrung aus

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern und München feiern Harry Kane. Ein anderer Neuzugang sorgt auf der Tribüne derweil für Verwirrung. Das Arena-Geflüster zum Spiel gegen den FCA.

München – Welchen Impact Harry Kane inzwischen schon auf München hat, das machte sich bei dessen ersten Bundesliga-Heimspiel bemerkbar.

Weil es in den Tagen zuvor zu heiß war und der Rekord-Transfer des FC Bayern fast schon dachte, er sei doch in die Wüste nach Saudi-Arabien gewechselt, entschied sich die bayrische Landeshauptstadt zu Ehren von Kane am Sonntag für die englische Ausführung von Sommer. Sprich: 17 Grad und Dauerregen.

Arena-Geflüster: Harry Kane sorgt für englischen Sommer in München

Völlig verrückt: Darüber freuten sich sogar die Fans! Auf dem Weg ins Stadion war der eine oder andere Anhänger ganz begeistert ob des Wetters. Früher wäre über so viel Nass gemeckert worden. Heute freut man sich: „Mei, der Harry! Dem taugt des Wetter, also gfoid‘s uns a!“

Wie sehr „dem Härrie“ das Wetter gefiel, bewiesen die zwei astreinen Treffer im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg (3:1). Der lässig verwandelte Elfmeter vor der Pause wurde dabei vom noch lässiger verwandelten zweiten Treffer getoppt. Den fand sogar Joshua Kimmich „geil“.

Arena-Geflüster: Daniel Peretz und bekannte Freundin im Stadion gesichtet

Bevor der gute Harry überhaupt seine zwei Buden erzielt hatte, sorgte ein anderer Neuzugang für etwas Verwirrung. Allerdings nicht auf dem Rasen, sondern auf der Tribüne. Daniel Peretz, designierter dritter Keeper bei den Bayern, war gegen den FCA natürlich auch im Stadion.

Allerdings nicht alleine. Der 23-Jährige hatte neben diversen weiblichen Anhang und einem Hubert Aiwanger erschreckend ähnlich sehendem männlichen Begleiter natürlich noch seine Freundin mit dabei. Die ist in Israel fast bekannter als Peretz selbst.

Daniel Peretz (M.), Neuzugang des FC Bayern und sein ESC-Sternchen sorgten gegen den FC Augsburg für Aufsehen. © tz

Bayern-Neuzugang und ESC-Sternchen lösen Tribünen-Verwirrung aus – Arena-Geflüster

Noa Kirel vertrat ihr Land beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Mit ihrem Song „Unicorn“ wurde die 22-Jährige überraschend Dritte und sorgte so für die beste israelische Platzierung in der 50-jährigen ESC-Geschichte.

So viel Aufregung in der Allianz Arena gab es zuletzt beim Besuch von Heidi Klum und ihrem Tom. Wobei, nein. Das wäre gemein gegenüber Peretz und Kirel. Verwirrung gab‘s dann aber trotzdem. Allerdings lag das eher daran, dass Peretz, Kirel und der restliche Anhang nicht genau wussten, wo ihre Plätze waren. Und so zogen gefühlt 15 Mann kurz vor dem Anpfiff vor den Augen der Pressetribüne zunächst in die eine Reihe und kurz darauf doch wieder einige Reihen nach oben.

Kein Platz für Manuel Neuer? Daniel Peretz besetzt halbe Tribüne

Für Manuel Neuer blieb so letztlich gar kein Platz. In der Regel besetzt der noch verletzte Kapitän des Rekordmeisters die Reihe vor der Pressetribüne. Wenn aber sein Vielleicht-Irgendwann-Nachfolger samt Pop-Sternchen kommt, verfolgt man das Spiel dann doch eher von drin. Konnte ihm bei dem Wetter auch niemand verdenken.

Den kuriosesten Abgang des Abends legte anschließend Leon Goretzka hin. Der Mittelfeld-Star, der nach Spielende bei DAZN noch eifrig in die Mikros sprach, gab in der Mixed Zone auf einmal den Facility Manager, um sich den wartenden Journalisten zu entziehen.

Arena-Geflüster: Leon Goretzka tarnt sich in Mixed Zone als Hausmeister

Goretzka unterstützte nämlich kurzerhand ein Staff-Mitglied des FC Bayern dabei, eine mannshohe Kiste aus den Katakomben der Allianz Arena zu fahren. So entkam er clevererweise unangenehmen Fragen.

Ganz anders machte es Harry Kane. Der sprach in der Mixed nur mit dem Vereins-TV und verschwand dann in Richtung Ausgang. Da allerdings zeitgleich die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel begann, kreuzte sich der Weg mit Bayerns neuem Wetter-Gott am Fahrstuhl.

Ein Star zum Anfassen: Harry Kane klatscht einfach mit jedem ab. © IMAGO/Ulmer

Arena-Geflüster: Mei, der Harry …

Daher bekam man nach der Gratulation zu seinen beiden Treffern immerhin ein ehrlich gemeintes „Thanks“, gepaart mit einem Lächeln und zudem noch ein feines: „See you“ zurück.

Mei, der Harry …

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak