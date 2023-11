Mode-Experiment sorgt für Tribünen-Tumult: Arena-Geflüster zum Galatasaray-Spiel

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hatte am Mittwochabend in der Allianz Arena ein Auswärtsspiel. Aber immerhin war mal was los. Das Arena-Geflüster.

München – Hungrig das Haus zu verlassen, ist selten eine gute Idee. Denn „hangry“, so die neudeutsche Beschreibung des Zustands, wenn sich der Hunger auf das emotionale Gemüt auswirkt, trifft man selten die richtige Entscheidung.

Vermutlich aufgrund dessen gibt einem der FC Bayern beim Buffet einfach nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Vegetarische Pasta oder Curry mit Reis, die natürlich jeweils anders umschrieben werden.

Arena-Geflüster zum Galatasaray-Spiel: Kaltes Büfett enttäuscht anwesende Journalisten

Irgendwo zwischen „herausragend“ und „zumindest sättigend“ schwankend, verschafft der Rekordmeister der oftmals hungrigen Journalistenmeute bereits im Vorfeld der Partie eine gewisse kulinarische Vorfreude. Gab‘s bei der Vorstellung von Harry Kane damals stilecht Fish‘n‘Chips, so waren die Erwartungen gegen die Türken von Galatasaray nicht weit entfernt von immens.

Am Ende gab‘s abgepackte Sandwiches, Brezn (ab und auch mal Butter) und Balisto. Den entsetzten Reportern wurde erklärt, das „kalte Büfett“ sei „heute logistisch am einfachsten“. Tatsächlich hat man den Medienbereich der Allianz Arena schon deutlich voller gesehen, weshalb diese Erklärung dann doch ein mittelgroßes Fragezeichen aufwirft.

Szenen aus der Allianz Arena: Ein Ordner fischt einen Ball aus der Zuschauermasse (l.) und rechts das kalte Büfett im Pressebereich des FC Bayern. © tz

Dass die Gala-Fans dann vor dem Spiel die Bayern-Stars aus diesem Grund mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßten, ist dann schon sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Vermutlich diente die lediglich dazu, den wenigen Anhängern der Münchner klarzumachen, dass sie an diesem Abend in deutlicher Unterzahl sein werden.

Ob sich Kult-oder-immer-noch-Gangsta-Rapper Farid Bang davon anstecken ließ? Dieser schlich kurz vor Anpfiff auf seinen Platz auf der Haupttribüne und sah dort wohl fast aus nächster Nähe, wie in der ersten Hälfte ein Spielgerät, das vom Rasen in Richtung Zuschauer flog, wie durch Zauberhand in der Menge verschwand.

Harry Kane (l.) mit Sandwich, Brezn und Balisto, Farid Bang (M.) voller Vorfreude und Fans (r.) beim Meinungsaustausch. © tz

Plateau-Slipper treffen forensische FC-Bayern-Spurensicherung: Arena-Geflüster zum Galatasaray-Spiel

Ein armer kleiner Ordner musste den Traum eines Fans anschließend begraben, einen CL-Spielball mit nach Hause zu nehmen, und machte sich auf, das Leder zurückzufordern. Das gelang dann irgendwann. Immerhin wurde er anschließend von zwei kleinen Jungs mit einem Küsschen verabschiedet. Natürlich der Ball.

Dass es in der Pause auf der Gegengeraden dann zu kleinen körperlichen Auseinandersetzungen kam, war aufgrund der durchaus hitzigen Atmosphäre wenig überraschend. Wer hätte sich beim Anblick von Okan Buruks überdimensional glänzender Plateau-Slippern und der nebenbei stattfindenden forensischen Untersuchung der FC-Bayern-Spurensicherung nicht provoziert gefühlt?

Leon Goretzka arbeitet nebenbei bei der forensischen Spurensicherung des FC Bayern, während Gala-Coach Okan Buruk lässige Plateau-Slipper tragen kann. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto / Jan Huebner

Arena-Geflüster zum Champions-League-Spiel gegen Gala: Was trägt Kane in der Tüte?

Leiser wurde es dann auch nach Schlusspfiff nicht, denn jeder einzelne Gala-Akteur wurde beim Verlassen der Arena namentlich lautstark von den wartenden Fans in Empfang genommen. Und da das türkische Organ, dem mickrigen deutschen in jeder Hinsicht überlegen ist, war selbst vor der Mixed Zone mehr Stimmung in der Arena als bei Bayern-Siegen über den FC Augsburg.

Allerdings machte es das Arbeiten für die Journalisten nicht einfacher, da der Geräuschpegel für ein Interview dann doch eher ungewohnt war. So konnte man Harry Kane gar nicht fragen, was er in seiner obligatorischen Plastiktüte mit nach Hause nahm.

Dem Geflüster zu folge: Sandwiches, Brezn und Balisto. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak