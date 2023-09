Ewiges Warten auf Leon Goretzka endet in La-Ola-Welle – Arena-Geflüster zum Spitzenspiel

Von: Florian Schimak

Bayern gegen Bayer: Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Auf Leon Goretzka musste man nach Spielende ewig warten. Dafür war sein Abgang umso cooler. Das Arena-Geflüster.

München – Ein Freitagabendspiel in der Bundesliga mit Beteiligung des FC Bayern? Gibt‘s auch eher selten. Aber schön, wenn dann wenigstens der Tabellenführer in der Allianz Arena zu Gast ist.

Auch wenn sich die Trainer unter der Woche arg über den Zeitpunkt des Spitzenspiels zwischen den Bayern und Bayer echauffierten, der Wetter-Gott meinte es gut mit allen Beteiligten. Angenehme Spätsommer-Temperaturen und eine proppenvolle Arena waren trotz des Termins ein geeigneter Rahmen.

Freitagabendspiel beim FC Bayern? Der Wetter-Gott meinte es gut mit den Beteiligten. © tz

Arena-Geflüster zum Spitzenspiel: Platz-Chaos auf Reporter-Tribüne vor dem Anpfiff

Dabei war das Wohnzimmer des FC Bayern derart voll, dass selbst die Journalisten ihre eigentlich zugewiesenen Plätze nicht einnehmen konnten, weil die Ordner auch gänzlich gar keinen Überblick hatten. Am Ende konnte man von Glück reden, dass man den Treffer von Harry Kane miterleben durfte und sich nicht in wilden Wortgefechten wegen der zugewiesenen Plätze befand.

Umso trauriger war es, dass dieses Mal nicht Manuel Neuer als Tribünengast vor einem saß. Der noch immer verletzte Bayern-Kapitän saß etwas weiter unten, vermutlich, um sich langsam wieder an den Rasen heranzutasten. Dass Kingsley Coman mit dem Grün an diesem Abend nichts zu tun haben wollte, wurde durch sein lachsfarbenes Outfit recht offensichtlich.

Arena-Geflüster zum Spiel des FC Bayern gegen Leverkusen: Müller ist Brezn vor TV-Interview

Als nach unterhaltsamen und aufregenden 90 Minuten ein 2:2 auf der Anzeigetafel aufleuchtete, konnte und wollte sich allerdings keiner der 22 Kicker plus diverser Einwechselspieler freuen. Während der eine mit den Schiedsrichterentscheidungen mehr als haderte (Thomas Müller), benötigte der andere fast anderthalb Stunden nach Schlusspfiff, um in der Mixed Zone aufzukreuzen (Leon Goretzka).

Routinier Müller schien das lange Warten auf Teamkollege Goretzka geahnt zu haben und naschte in den Katakomben kurz vor seinem Interview mit dem Vereins-TV noch rasch eine Brezn. Ob‘s eine normale war oder gar bereits eine Wiesn-Brezn, das ist nicht überliefert.

Leon Goretzka kam spät, aber er kam in die Mixed Zone nach dem Leverkusen-Spiel. Thomas Müller aß dort derweil eine Brezn. © tz/Screenshot/Sport1

Arena-Geflüster zum Leverkusen-Spiel: Leon Goretzka gibt sich um Mitternacht auskunftsfreudig

Als dann Goretzka gegen 0 Uhr aus der Umkleide sich den Weg in die Mixed Zone bahnte, hatte er Mitleid mit den bereits mit Augenringen gezeichneten Reportern. „Wenn ihr schon so lange wartet, dann sprech ich gerne mit Euch“, sagte der 28-Jährige lächelnd und gab sich zu so später Stunde auskunftsfreudig.

Thema Bundestrainer? Klar, sprechen wir drüber! „Ich finde, dass Julian (Nagelsmann, Anm.d.Red.) ein super Trainer ist. Wenn er das am Ende wird, haben wir da einen großartigen Trainer“. Flick-Aus? Auch blöd gelaufen. „Eine Trainerentlassung ist immer ein Zeichen, dass man seinen Job nicht gut gemacht hat“, so Goretzka: „Dementsprechend war ich traurig und habe mich geärgert, dass es so weit gekommen ist.“

Arena-Geflüster: Ewiges Warten auf Leon Goretzka endet in La-Ola-Welle

Als man nach dem netten Plausch gemeinsam mit Goretzka die Katakomben der Allianz Arena verließ, wurde man von einer Reihe junger Damen am Ausgang überrascht, die Spalier standen. Die anschließende La-Ola-Welle galt allerdings nicht den tapfer ausharrenden und völlig übernächtigten Journalisten, sondern natürlich dem Bayern-Star.

Aber klar, der hat ja immerhin das erste Mal seit 27 torlosen Partien wieder getroffen. Und irgendwie ist es doch auch schön, wenn man Freude am Ende des Tages teilen kann. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak