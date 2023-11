Müller-Abgang aus Stadion-Katakomben bereitet Sorgen – Arena-Geflüster zum Kopenhagen-Spiel

Von: Florian Schimak

Drucken Teilen

Der FC Bayern gewinnt erstmals nicht in der Champions League. Das zwingt Thomas Müller zu morbiden Aussagen. Das Arena-Geflüster.

München – Der November ist wahrlich ein Monat, dem das Wort Tristesse ganzheitlich gut zu Gesicht steht.

Wenig Sonne, wenig Licht und Temperaturen irgendwo um den Gefrierpunkt, da braucht es schon eine große Packung an Vitamin D, um die 30 Tage so kurz vor der Weihnachtszeit emotional gut zu überstehen. Wem will man daher eine gewisse Lethargie und Phlegma übel nehmen?

November-Fußball vom FC Bayern: Das Arena-Geflüster zum Kopenhagen-Spiel

Dass dann selbst der FC Bayern München in der Champions League nach 17 Spielen erstmals nicht gewinnt, ist daher folgerichtig. Nullnull gegen die Dänen aus Kopenhagen, denen der November von der eigenen Spielweise her durchaus häufiger geläufig zu sein scheint.

Da auch das Buffet vor dem Spiel im Medienbereich der Allianz Arena so gar keine Seelenwärmer zur Verfügung hatte, war eigentlich bereits vor den 90 Minuten klar, in welche Richtung es an diesem Abend gehen wird.

Gänsehaut-Choreografie von den Fans des FC Bayern zum 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena. © IMAGO

Fehlende Seelenwärmer im 100. Europapokalspiel: Das Arena-Geflüster

Wobei, die Bayern-Fans hatten sich richtig was einfallen lassen! Immerhin war es das 100. Europapokalspiel in der Fröttmaninger Arena und daher wurde vor dem Anpfiff ein Gänsehaut-Banner (nur teils wegen der Kälte) über die Südkurve ausgerollt.

So fühlte sich Thomas Müller nach dem Spiel gegenüber den Anhängern fast schon schuldig. „0:0, alles okay. Ordentliches Spiel“, so das Bayern-Urgestein: „Wir hätten gerne mit der Choreografie mitgehalten. Die war nämlich fantastisch!“

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Arena-Geflüster: Thomas Müller feiert Choreografie – „Die war nämlich fantastisch!“

Clevere Positionierung von Müller, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und der – im Vergleich zu Manuel Neuer und Sven „Ich-mach-mich-vor-ihr-nicht-zum-Affen“ Ulreich – noch nicht verlängert wurde.

Dass der inzwischen 34-Jährige zuletzt auffällig häufig von den Verantwortlichen abwechselnd als „spielende Legende“ oder „Mr. FC Bayern“ gelobt wurde, lässt dann schon Raum für Spekulationen. Wenn die Wertschätzung so groß ist, wo bleibt dann das Vertragsangebot? Eine Frage, die sich nicht nur der Hauptprotagonist stellt.

Gesunde Ernährung ist vor allem im November für Bayern-Stars wichtig. © tz

Thomas Müller und sein morbider Abgang – Arena-Geflüster zum Kopenhagen-Spiel

Dass Müller noch weitermachen will, hatte er zuletzt ja schon recht deutlich formuliert. Auch Mittwochnacht in den nicht mehr ganz so kalten Katakomben der Arena, klang es nicht so, als wolle er im Sommer seine Kickschuhe an den Nagel hängen. Zumal das Champions-League-Finale 2025 in München („Schon ein kleiner Lockvogel, keine Frage!“) stattfindet.

„Dass ich weitermachen will…“, startete Müller dann seinen Abschlusssatz in der Mixed Zone, um dann morbide und tiefgründig zu werden: „Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert. Stellt Euch vor, ich hab beim Heimfahren einen Autounfall. Schönes Restleben noch!“ und verschwand in Richtung Ausgang.

Müssen wohl Anzeichen von November-Depressionen sein. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak